«Люди остались без зала и денег»: как клиенты разгромленного фитнес-клуба в Казани лишились абонементов

Спортзал закрылся после новогодних праздников

Фото: скриншот realnoevremya.ru Фитнес-клуб IRONBULL Казань/VK.com

Клиенты казанского фитнес-центра IronBull, который расположен по улице Зорге, уже на протяжении месяца не могут в него попасть. Зал закрывается уже второй раз. Как говорят его посетители, происходит это на фоне скандала собственника с арендодателем, «Лечебно-оздоровительным комплексом» (ЛОК), где расположен клуб. Клиенты IronBull рассказали «Реальному времени», что теперь они не могут ни заниматься спортом, ни забрать свои деньги, а представители фитнес-зала не предоставляют им никакой понятной информации. Тем временем ситуацией уже заинтересовались в республиканском Роспотребнадзоре. Подробности — в материале издания.



«Никто не отвечает из администрации клуба»

Как рассказал нашему изданию клиент IronBull Артур Котов, клубную карту он активировал 12 января 2024 года, также за несколько дней до Нового года мужчина оплатил и членство в зале. Сам же он пришел в качалку в первый раз еще 20 декабря прошлого года. По его словам, тогда он увидел отсутствие сидушек на некоторых тренажерах.

— Сотрудник отдела продаж мне сообщил, что клуб ограбили и украли сиденья и что они все заказали и до новогодних праздников все исправят. Далее, посетив клуб дважды в период с 12 по 14 января этого года, я пришел вновь 17 января, но клуб уже был закрыт. На входе в здание охранник сообщил, что он закрыт и информация в интернете. Администрация никак не уведомила лично меня, а я сидел и искал телеграм-канал клуба, где была написана информация о том, что клуб закрыт, и только. Без подробностей и без даты его открытия, — поделился мужчина.

Котов говорит, что спустя время из группы клиентов в «Телеграм» он узнал о втором нападении на клуб: туда выложили видео разборок в спортзале в стиле 90-х. А уже позже в чате клиентов появился Булат Аскер, который рассказал, что подвергся нападению, но никаких данных об открытии клуба или компенсации не сообщил и уходил от ответов на вопрос клиентов о компенсации.

— Пострадавших более 1 000 человек. Клиенты писали обращения в отделение полиции, в администрацию раиса Татарстана, а также есть планы по написанию обращения в администрацию президента РФ. Безусловно, деньги никто не вернул, а также никто не отвечает из администрации клуба. Я писал заявление на официальный электронный адрес клуба, ответа также нет, — заключил Артур Котов.

Еще один пострадавший клиент фитнес-зала Кирилл рассказал «Реальному времени», что купил абонемент в клуб в октябре прошлого года. Как говорит мужчина, взял он его на месяц, просто чтобы попробовать, позже продлив подписку на полгода.

— Проблемы у IronBull начались с середины декабря месяца: прихожу в один прекрасный день в зал, а он закрыт, только охранник бассейна «Дельфин» сказал, что был налет, никакой информации нам не предоставили, только была запись в группе во «ВКонтакте». Что в первый, что во второй раз информация напрочь отсутствовала, клиенты сами искали информацию. После закрытия 17 января мы приняли решение создать группу в «Телеграме» для решения сложившейся проблемы, как нам, клиентам, поступать, — рассказал Кирилл.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Клиентка спортзала Юлия Мальцева сказала, что покупала абонемент еще в октябре прошлого года. Взяла она его сразу на полгода, а позаниматься смогла лишь полтора месяца. Как говорит женщина, клуб оказался закрыт 8 декабря по техническим причинам, а возобновил свою работу в частичном формате 15 декабря. В зале были доступны групповые тренировки и сауна, но тренажерка была закрыта.

— 17 января клуб окончательно перестал функционировать, так как накануне был очередной налет, оттуда вынесли еще часть имущества. На дверях клуба и в соцсетях повесили информацию, что спортзал временно не функционирует, а новые сроки будут опубликованы позже. Но позже телефоны центра оказались недоступны, сотрудники уволились, а средства за абонементы нам никто не возвращает, — поделилась Мальцева.

Собеседница издания утверждает, что многие клиенты фитнес-зала покупали подписки даже в январе этого года, отдавали они по 15—16 тысяч рублей и даже не успели там позаниматься. Женщина называет происходящую ситуацию мошенничеством, так как руководство знало о своих проблемах, но продолжало продавать абонементы.



«С тренажеров были сняты мягкие элементы, подлокотники и сиденья, вырваны провода»

Согласно открытым данным, собственником ООО «Айронбулл-фитнес» указан Булат Аскер. В феврале этого года в социальных сетях клуба была опубликована запись, которая должна была дать клиентам ответы на все их вопросы. В публикации рассказывалось сразу о двух нападениях на фитнес-центр, которые произошли в декабре и январе.

— В ночь с 8 на 9 декабря 2023 года на помещения фитнес-центра «Айронбулл-фитнес», находящегося по адресу: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 68, пом. 7, находящиеся в аренде у собственника здания ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс» было произведено нападение, в результате которого были выведены из строя тренажеры, часть имущества была похищена. С тренажеров были сняты мягкие элементы, подлокотники и сиденья, вырваны провода. Данное нападение парализовало дальнейшую работу клуба, так как большинство людей приходило заниматься именно на тренажерах. Также был сломан турникет, который обеспечивал пропускную систему, отражал в базе данных посещения клиентов. Правоохранительные органы, которые несколько раз в ночь нападения вызывали и сотрудники фитнес-клуба, и охранная организация, приехали спустя более получаса. Они не стали устанавливать личности людей в масках, они не стали никого задерживать. Более того, они даже не стали проводить доследственную проверку по факту разбойного нападения, в ходе которого пострадала администратор клуба и супруга директора, которой сначала нанесли побои, а затем заперли ее в одной из комнат, когда она пыталась оказать сопротивление выносу техники. Администрации клуба стоило огромных усилий восстановить работу в ограниченном режиме, — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что администрации клуба стало известно, что к нападению на клуб причастен собственник здания, который обеспечил доступ в помещения клуба группе лиц в количестве более 20 человек. Также стало известно, что имеется некий корпоративный конфликт между учредителями и инвесторами «Айронбулл-фитнес». Не сумев договориться, не посчитав нужным разбираться по корпоративному спору в суде гражданин Кузнецов Эдуард, который называет себя «настоящим» владельцем бизнеса, решил заблокировать работу клуба, вступив в сговор с директором ООО «ЛОК» Клинцовым Андреем, который является также отцом бывшего соучредителя ООО «Айронбулл-фитнес» (после нападения на клуб Клинцов Александр прислал заявление о выходе из состава учредителей).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Кроме того, в ночь с 16 на 17 января 2024 года на клуб совершено повторное разбойное нападение. Открыто и снова в присутствии директора ООО «ЛОК» похищено имущество, принадлежащее ООО «Айронбулл-фитнес» (спортивный инвентарь выбрасывали из окон во двор здания «Дельфин» на прилегающую территорию, куда доступ обеспечить мог только собственник). Размер причиненного ущерба в настоящее время подсчитывается. С указанного момента фитнес-клуб окончательно остановил свою деятельность, так как оказание услуг населению стало элементарно небезопасным. Фактически в настоящий момент пострадавшими являются более 1 000 членов спортивного клуба, которые посещали тренировки. Без работы остался персонал фитнес-клуба, — говорилось в сообщении.

Добавим, что «Реальное время» также обратилось за комментарием к Булату Аскеру, но ответа на наш запрос не последовало.

У клуба есть долги по аренде

Во всех этих разбирательствах фигурирует еще один человек — это Александр Клинцов. В чате пострадавших клиентов он также отреагировал на жалобы пользователей спортзала, опубликовав открытое письмо. В нем он говорит, что проект «Айронбулл Фитнес» был задуман им и его отцом в партнерстве с Булатом Аскером. Разногласия появились после первого месяца работы клуба, в тот момент, когда Клинцова перестали допускать к документам, отчетам, информации и непосредственно управлению клубом.

— Аскер Булат был привлечен к проекту как опытный управляющий фитнес-клуба (к сожалению, мы тоже заблуждались), поэтому уставными документами он был назначен генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью, а значит, он единолично может распоряжаться деньгами, счетами, имуществом организации, представлять эту организацию в суде и так далее. Так как в ООО было два учредителя с долей 50% у каждого, то возникла ситуация, которая называется дедлок — невозможность принятия решения, так как доли равные. Соответственно, я не был допущен к управлению и никак не мог повлиять на решения, принимаемые генеральным директором Булатом Аскером. В ходе управления генерального директора фитнес-клубом сложилась ситуация, в которой у арендатора (ООО «Айронбул Фитнес») возник долг по арендной плате и коммунальным платежам перед арендодателем (ООО «ЛОК»), — описывает ситуацию Клинцов.

Далее он отмечает, что после нескольких уведомлений в адрес фитнес-клуба о необходимости погашения долгов по аренде деньги на счета ООО «ЛОК» так и не пришли, после чего был инициирован судебный процесс. Клинцов утверждает, что во время него даже были попытки мирно урегулировать конфликт, но ситуация так и не разрешилась. Как итог, Арбитражный суд Татарстана вынес решение в пользу «ЛОК» и договор по аренде с залом был расторгнут. К слову, согласно материалам дела, долг по аренде составляет более 4 миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Параллельно с этим шел судебный процесс по иску от меня, Клинцова Александра, к ООО «Айронбулл Фитнес» в лице генерального директора Аскер Б.К о непредоставлении документов о деятельности общества, в которой я имел долю 50%. Предварительно мной были написаны письма с просьбой о предоставлении документов, а также просьба о созыве внеочередного собрания участников общества. Мои попытки получить какую-либо информацию были проигнорированы. Судебный процесс я выиграл. Хочу отметить, что на данный момент я до сих пор не получил документы, которые генеральный директор обязан мне предоставить как бывшему соучредителю, хотя прошло более 7 месяцев с момента моего запроса, — пояснил Клинцов.

Далее он рассказал и про то, как из клуба забиралось спортивное оборудование. По словам Клинцова, оно принадлежит другим контрагентам Булата Аскера, но никогда не числилось на балансе спортзала. Как уверяет экс-соучредитель клуба, именно владельцы оборудования и пришли в клуб 8 декабря. Как отметил бизнесмен, у них были все необходимые для этого документы.

— Кроме задолженности по судебным решениям, у ООО «Айронбулл Фитнес» имеется частично неоплаченная задолженность по коммунальным платежам (октябрь 2023 г. — январь 2024 г.), а также по арендной плате (декабрь 2023 г. — январь 2024 г.). Помимо того, имеется задолженность по заработной плате перед сотрудниками клуба, — заключил Александр Клинцов.

В дело вмешался Роспотребнадзор

В заключение отметим, что Управление Роспотребнадзора по Татарстану ищет пострадавших от действий казанского фитнес-центра IronBull, который расположен по улице Зорге в Казани. Учреждение закрылось после новогодних праздников.

— К нам начали поступать массовые жалобы на то, что жители не могут получить свои услуги. На сегодня Управлением Роспотребнадзора принято решение о подготовке коллективного иска в защиту прав потребителей. Это сегодня, наверное, единственный способ вернуть деньги за неоказанные услуги, — объяснила глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

realnoevremya.ru

В связи с этим Патяшина попросила всех пострадавших обратиться в ведомство для подачи коллективного иска. От клиентов ждут договор на оказание услуг, документы, подтверждающие оплату, и паспортные данные. Принимать документы в Роспотребнадзоре готовы до середины февраля.



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