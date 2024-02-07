CAS огласил мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой — в ее допинг-пробе обнаружили экдистерон

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу уроженки Казани, фигуристки Камилы Валиевой. Документ содержит 129 страниц. В материалах сказано, что в положительной допинг-пробе был обнаружен экдистерон.

Валиева пыталась объяснить, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт. Его приготовил дедушка на доске, где он измельчал лекарства.



— Спортсменка употребляла не только гипоксен, L-карнитин и экдистерон, но и другие продукты. По данным ФМБА, с 2020 по 2021 годы спортсменка принимала около 60 различных лекарств и добавок, — сказано в материалах.



В фармакологии экдистерон применяют как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании — для наращивания мышечной массы и улучшения физических показателей.

Напомним, Камила Валиева выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогам установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России 2021 года.

На прошлой неделе CAS дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени. Кроме того, ее лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Олимпийский комитет России собирается обжаловать это решение.

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