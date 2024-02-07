В Казани перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта

В Казани сегодня утром перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта. На это обратили внимание корреспонденты «Реального времени».

Позже в Комитете по транспорту подтвердили, что сбои в работе приложений произошли из-за технических неполадок на серверном оборудовании.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Помимо сервисов по отслеживанию транспорта перестали работать и электронные табло, которые установлены на остановках общественного транспорта. Как уточняется, они перестали показывать время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В ведомстве также заверили, что специалисты уже работают над решением проблемы, однако точных сроков называть не стали.



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Илина Хакимова