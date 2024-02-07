В Казани перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта
В Казани сегодня утром перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта. На это обратили внимание корреспонденты «Реального времени».
Позже в Комитете по транспорту подтвердили, что сбои в работе приложений произошли из-за технических неполадок на серверном оборудовании.
Помимо сервисов по отслеживанию транспорта перестали работать и электронные табло, которые установлены на остановках общественного транспорта. Как уточняется, они перестали показывать время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов.
В ведомстве также заверили, что специалисты уже работают над решением проблемы, однако точных сроков называть не стали.
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