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В Казани перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта

08:01, 07.02.2024 3

В Казани сегодня утром перестали работать сервисы по отслеживанию навигации общественного транспорта. На это обратили внимание корреспонденты «Реального времени».

Позже в Комитете по транспорту подтвердили, что сбои в работе приложений произошли из-за технических неполадок на серверном оборудовании.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Помимо сервисов по отслеживанию транспорта перестали работать и электронные табло, которые установлены на остановках общественного транспорта. Как уточняется, они перестали показывать время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В ведомстве также заверили, что специалисты уже работают над решением проблемы, однако точных сроков называть не стали.

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Илина Хакимова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:22
    Можно подумать эти табло и сервис работали раньше без искажений в реальном времени прибытия на остановку и в положении транспорта. НО этот сервис хоть как то работал и был ориентиром для пассажиров.
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  • Анонимно 08:33
    Стабильность.
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  • Анонимно 09:10
    коллективы транспортников закроют прорехи,будут работать 18 часов вместо сегодняшних 16 часов в день.
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