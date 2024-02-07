В Казани возбудили уголовное дело против мужчины, который выбросил ребенка из окна в Юдино

В Казани возбудили уголовное дело после того, как 35-летний житель Казани выбросил из окна пятого этажа свою дочь 2022 года рождения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Девочка упала в сугроб, благодаря чему осталась жива. У ребенка диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

По данным СК, мужчина был в состоянии опьянения. По информации «Реального времени», задержанному еще предстоит пройти медицинское освидетельствование: необходимо достоверно установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Мужчину задержали, на месте работают следователи. Дело возбудили по статье о покушении на убийство малолетнего.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко