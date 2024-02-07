В ближайшие семь лет объем экспорта из Татарстана должен достигнуть $14,8 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году общий объем экспортируемой продукции из Татарстана достиг $10 миллиардов. Для сравнения: даже в турбулентном 2022-м этот показатель был на отметке в $15,6 млрд, что выше на 56%. Наверстать упущенное республика планирует в ближайшие семь лет. Согласно Стратегии по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности, уже в 2030 году регион будет отправлять в другие страны продукцию на $14,8 млрд. Подробнее о том, как выглядит динамика последних лет и кто теперь входит в список импортеров, — в материале «Реального времени».

Как пандемия и СВО сказались на объемах экспорта

В пандемийном 2020 году объем экспорта из Татарстана составлял скромные $8,7 миллиарда, что было обусловлено рядом ограничений, касающихся перевозки продукции. Напомним, тогда из-за коронавируса внезапно мог закрыться любой порт, а корабли были вынуждены стоять на рейде и выдерживать карантин. Аналогичные меры распространялись на наземный и на воздушный грузовой транспорт.

Несмотря на все это, ситуация кардинально начала меняться уже в 2021-м, когда объем резко увеличился до $12 миллиардов. Один лишь рост несырьевого неэнергетического экспорта к 2020 году составил +140%. Количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на тот момент достигало 1 130.

Как известно, 2022 год стал переломным, и не только для республики, но и всей страны. Однако именно тогда объем экспорта достиг максимальных $15,6 млрд. Рост вывоза все той же несырьевой продукции замедлился (126% к предыдущему году), а число экспортеров в МСП увеличилось до 1 628 (+498). В дальнейшем предпринимательство хоть и медленно, но продолжило развиваться, несмотря на западные санкции: в 2023 году экспортеров стало уже 1 640.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Все же новые ограничения, вызванные на этот раз проведением СВО, сказались на рынке. Так, в прошлом году объем экспорта сократился до 10 миллиардов долларов.

В начале текущего года власти Татарстана подготовили правки в Стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности вплоть до 2030 года. Согласно документу, уже в 2024-м объем экспорта начнет постепенно восстанавливаться — предположительно, он должен увеличиться до 11 миллиардов долларов. В следующем году его прогнозируют на уровне $12 млрд, а в 2026-м — до $13 млрд. В дальнейшем предполагается небольшое замедление, но в 2030 году объем сможет составить 14,8 миллиарда долларов. Что же касается предприятий МСП, занимающихся вывозом продукции на зарубежные рынки, то их число должно достигнуть 1 710.

Татарстан целится в СНГ, Азию и Африку

До 2022 года Татарстан занимался экспортом в США, Аргентину, Мексику и другие страны, которые теперь входят в перечень недружественных. Все они также входили в стратегию как перспективные географические направления. Теперь же, как рассказали «Реальному времени» в Минпромторге республики, список территорий, которые имеют потенциал, изменился. В частности, это страны Содружества Независимых Государств (СНГ), Южная Азия, Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.

В министерстве сообщили, что основная часть поставок приходится на четыре группы товаров:

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки поставляются, помимо традиционных рынков на европейском направлении, в Турцию, Бразилию, ОАЭ, Казахстан и Египет;

синтетический каучук, резина, пластмассы и изделия из них, органические химические соединения поставляются на рынки Китая, Турции, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана;

машиностроительная продукция (оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование, средства наземного транспорта) поставляются на рынки Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Вьетнама;

масложировая продукция и разные пищевые продукты поставляются на рынки Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Турции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан продолжает развивать международные связи, несмотря на санкции и границы

Сегодня полномочные, постоянные и торгово-экономические представительства Татарстана продолжают свою работу в том числе и на территориях недружественных стран. Например, в Японии, Чехии, Лейпциге (Германия), Швейцарии и Франции.

— В 2022—2023 годах представительства Татарстана в зарубежных странах и субъектах России не закрывались. Представительства республики в Белоруссии, на Кубе и в США в указанный период деятельность не осуществляли. В настоящее время в странах ближнего и дальнего зарубежья функционирует 13 представительств, — рассказывали «Реальному времени» в Минпромторге.

Действительно, во многих странах, которые ввели или поддержали санкции, изменились или вовсе исчезли некоторые из направлений кооперации. В то же время часть этих же государств по-прежнему экспортируют татарстанскую продукцию на свой рынок, увеличивая количество охватываемых предприятий. В число таких в основном входят европейские страны, которые были причастны к введению ограничений против мастодонтов республиканской промышленности — ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский вертолетный завод», зеленодольского АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», АО «Казанский оптико-механический завод» и других.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Представительство Татарстана функционирует и в тылу НАТО — Финляндии. Страна вступила в альянс 4 апреля 2023 года, фактически объявив России «гибридную» войну. В таких условиях торгпредство является не только проводником к потенциальным партнерам, но и основным механизмом взаимодействия с соотечественниками. Оно на регулярной основе оказывает поддержку местной татарской диаспоре, в том числе организуя национальные культурные мероприятия.

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Максим Кокунин