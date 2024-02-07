В Татарстане появятся еще 73 охранные зоны вокруг особо охраняемых природных территорий

В Татарстане появятся 73 охранные зоны вокруг водных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщил председатель Госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков.

По его словам, на сегодняшний день площадь ООПТ в республике занимает 7% — это 465 139 гектаров. С момента перехода полномочий в Госкомитет площадь природного заповедного фонда увеличилась на 25%, организовано 14 особо охраняемых природных территорий регионального значения.



— В текущем году Комитет ведет работу по созданию 73 охранных зон для водных ООПТ. Подготовлен 71 проект указов раиса Татарстана, — сообщил председатель Госкомитета республики по биоресурсам.

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Маргарита Головатенко