В Татарстане из-за снегопада ввели ограничение движения на трассе М-5 «Урал»

Сегодня с 06.00 введено ограничение движения для для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Татарстане, Оренбургской области и Башкортостане.

Движение в Татарстане ограничено:

в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км);

в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км).

Ограничение движение ввели из-за неблагоприятных погодных условий: в республике сильный ветер, снегопад, низовая метель и ограничение видимости. Планируется, что ограничения движения снимут сегодня в 11.00, если погода нормализуется.

На трассу уже направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов направлены на трассу М-5 для мониторинга обстановки.



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Илина Хакимова