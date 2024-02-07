ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область — силы ПВО сбили семь снарядов

Украина попыталась обстрелять Белгородскую область с помощью РСЗО RM-70 «Вампир». Атаку ВСУ осуществили в 16.30, сообщили в Минобороны России.

— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области, — рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщается.

На этой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Стороны обсудили меры, принимаемые для безопасности региона.

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Айрат Назипов