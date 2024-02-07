Швеция объявила о завершении расследования взрывов на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции прекратила расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как не удалось установить подозреваемых, сообщает RT со ссылкой на издание Aftonbladet.



По словам прокурора Матса Юнгквиста, в результате расследования не было найдено ничего, что бы указывало на причастность Швеции или шведских граждан к взрыву, произошедшему в международных водах.

Прокуратура Швеции передала материалы следствия Германии. Прокуратура Швеции тесно сотрудничала с немецким предварительным расследованием.

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Маргарита Головатенко