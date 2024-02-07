«Я говорю: «Не кидай ребенка!» Он меня послушал и ушел»: как спасали детей от неадекватного отца в Юдино

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Сегодня в Юдино 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа двухлетнюю дочь. Вслед за ней он пытался отправить и сына, рассказал «Реальному времени» очевидец по имени Альберт.



— Он берет одну девчонку, вот так прямо кидает. Я ее ловлю. Поймал и с ней в снег упал. Здесь люди были, я ее передал, и они ее в магазин занесли, — сообщил он.

«Ну как уж, все равно что-то же нужно было делать», — ответил Альберт на вопрос о том, почему не смог остаться в стороне. realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По словам Альберта, девочка в этот момент плакала. После отец хотел выбросить и маленького сына.

— Мальчика тоже пытался выкинуть. Я ему говорю: «Не кидай, что ты делаешь, это же твой сын, как так можно?! Убери, — говорю, — ребенка внутрь». Он меня послушал и ушел, — сказал Альберт.



Позже очевидцу удалось попасть в квартиру к неадекватному отцу. Альберт вынес из помещения плачущего мальчика и удерживал мужчину до приезда полиции.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Ну как уж, все равно что-то же нужно было делать», — сказал неравнодушный очевидец в ответ на вопрос о том, почему не смог остаться в стороне.

У девочки диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Против отца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Расследование уголовного дела о покушении на убийство ребенка взято в прокуратуре на особый контроль.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По предварительным данным, мужчина был пьян. Задержанному предстоит пройти медицинское освидетельствование. Это позволит достоверно установить, находился ли он в алкогольном или наркотическом опьянении на момент преступления.

— Он кричал в окошко, что горит, когда ребенка второго хотел выкинуть. Я ему говорю: «У тебя ничего не горит», — рассказал очевидец происшествия.





Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после этого инцидента по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Если будут основания, прокуратура даст оценку работе соответствующих служб.



— Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований даст оценку работе соответствующих служб, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



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Галия Гарифуллина, Максим Кокунин