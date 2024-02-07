Главу челнинского кранового завода наказали условным сроком за укрытые налоги на 154 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Условным сроком в 3 года закончился сегодня процесс над бывшим директором АО «Набережночелнинский крановый завод» Марсом Тимербулатовым. Такой приговор ему вынес Елабужский горсуд, установив испытательный срок в 2 года, уточнили «Реальному времени» в суде.



Стороны пока не решили, будут ли обжаловать приговор.

Напомним, вину Тимербулатов не признавал с самого начала расследования. На момент задержания в сентябре 2021-го следователи подозревали его в уклонении от уплаты налогов на 404 млн рублей. К финалу следствия сумма предполагаемой недоимки сократилась до 154 млн рублей.

В прениях прокуратура просила для подсудимого условный срок.

На фоне уголовного дела Марса Тимербулатова осенью 2021-го предприятие прекратило работу, копило долги перед работниками и партнерами. В декабре ФНС заблокировала банковские счета НЧКЗ по причине неуплаты налогов и сборов.

В апреле 2022-го Арбитражный суд Татарстана признал АО «Набережночелнинский крановый завод» несостоятельным.