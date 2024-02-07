В Казани стартует суд по «премиальному» делу экс-директора НИИ Елены Прищепенко

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском райсуде Казани начнется процесс по делу об аферах на 1,4 млн рублей. В них обвиняют директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Казанского научного центра РАН Елену Прищепенко, которая успела возместить ущерб в 54 тысячи рублей.



Обвинение против кандидата сельхознаук утверждал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. В деле фигурируют три эпизода и три потерпевших сотрудника НИИ.

По версии силовиков, работая руководителем ТатНИИАХП, Прищепенко незаконно требовала от подчиненных возврата части денежных сумм от выплачиваемых им премий под предлогом необходимых расходов на нужды учреждения. Сотрудники соглашались и передавали деньги на протяжении 3 лет — с декабря 2019 по декабрь 2022 года. Как отмечали в Следкоме, средства были израсходованы на личные нужды директора.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В качестве меры пресечения Прищепенко избран запрет определенных действий. В июне 2023-го ее отстранили от должности по ходатайству следствия, чтобы избежать возможного давления на подчиненных из числа свидетелей и потерпевших. При этом суд назначил обвиняемой пособие в размере прожиточного минимума.



На посту директора Елена Прищепенко отработала 3 года. Ранее на протяжении 9 лет была замом главы регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» и год — врио директора ТатНИИ сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук. Ее первые научные работы были посвящены защите семенного картофеля от переносчика вируса — крылатой тли и стратегии борьбы с колорадским жуком в условиях РТ. В 2013-м защитила кандидатскую по профилю, в 2023-м работала над докторской.

Согласно данным на сайте вуза, обвиняемая остается руководителем данного подразделения Казанского центра РАН, но обязанности руководителя временно исполняет Ильдар Яппаров.