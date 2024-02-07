На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
Сотрудники японской аварийной АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции, следует из отчета компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).
Концентрация радиоактивных веществ в воде, по данным газеты Asahi, превышает предельно допустимую в 160 раз и составляет 22 млрд беккерелей. Объем утечки — 5,5 тонны.
Утечка произошла во время промывки остановленной очистительной установки пресной водой — из нее вылилась загрязненная радиоактивными веществами жидкость. Вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция и просочилась в почву. Впоследствии эту почву необходимо будет срезать. К настоящему моменту попадание воды в океан не подтверждено.
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