Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году превысили 565 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 565,7 млрд рублей по итогам 12 месяцев 2023 года, сообщило Министерство финансов республики.

Сумма превысила годовой план, который составлял 558,39 млрд рублей.



В разрезе источников доходов, бюджета налоговые и неналоговые поступления за период с января по декабрь 2023 года достигли 481,14 млрд рублей.

Из этой суммы налог на прибыль составил 324,35 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 41,95 млрд рублей; налог на совокупный доход — 23,88 млрд рублей; налог на имущество — 55,73 млрд рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет составили 84,56 млрд рублей. Штрафы, санкции и суммы возмещения ущерба пополнили бюджет на 5,37 млрд рублей.

С января по ноябрь 2023-го доходы консолидированного бюджета Татарстана составили более 500,4 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 550,8 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко