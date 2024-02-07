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Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году превысили 565 млрд рублей

09:55, 07.02.2024

Доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 565,7 млрд рублей по итогам 12 месяцев 2023 года, сообщило Министерство финансов республики.

Сумма превысила годовой план, который составлял 558,39 млрд рублей.

В разрезе источников доходов, бюджета налоговые и неналоговые поступления за период с января по декабрь 2023 года достигли 481,14 млрд рублей.

Из этой суммы налог на прибыль составил 324,35 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 41,95 млрд рублей; налог на совокупный доход — 23,88 млрд рублей; налог на имущество — 55,73 млрд рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет составили 84,56 млрд рублей. Штрафы, санкции и суммы возмещения ущерба пополнили бюджет на 5,37 млрд рублей.

С января по ноябрь 2023-го доходы консолидированного бюджета Татарстана составили более 500,4 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 550,8 млрд.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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