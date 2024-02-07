Прокуратура Казани внесла представление «Водоканалу» после серии аварий на сетях водоснабжения

Прокуратура Казани провела проверку МУП «Водоканал» из-за серии аварий, произошедших в системе городского водоснабжения с 19 по 22 января.

В результате аварий в поселке Северный без холодного водоснабжения остались 90 абонентов, а на улице Яруллина без воды остались жильцы пяти многоквартирных домов. Последнее происшествие вызвало затруднения в дорожном движении.



В результате проверки в адрес руководства МУПа было внесено представление. Ведомство потребовало устранить причины и условия, способствующие нарушениям, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Маргарита Головатенко