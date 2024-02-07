«У лошади не спрашивают, куда она бежит»: в «Домкор» пришел сын Абдуллина

44-летний Булат Абдуллин будет строго выполнять указания отца на посту руководителя челнинского подрядчика «Домкор Строй»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», на этой неделе бразды правления челнинским «Домкор Строем» передали Булату Абдуллину, сыну одного из основателей крупного строительного холдинга «Домкор». Это назначение должно положить конец кадровой чехарде в преддверии крупных проектов — ему предстоит удвоить темпы СМР при возведении арендных домов в Набережных Челнах и одновременно возобновить строительство соципотечного жилья в Нижнекамске.

Под контролем Булата

Челнинский «Домкор Строй» усиливают самыми близкими к бенефициарам строительного холдинга кадрами. Руководить крупной подрядной компанией Набережных Челнов пригласили 44-летнего Булата Абдуллина, единственного сына известного в строительной отрасли магната и основателя ГЖФ Талгата Абдуллина.

С 5 февраля Булат Абдуллин назначен исполняющим обязанности гендиректора строительного дивизиона ГК «Домкор». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Домкора», но оставили без комментариев. Отказался от общения с прессой и сам новоиспеченный топ-менеджер из Казани. «Давайте оставим сердце гендиректора его стройке. Сейчас на строительных площадках идет напряженная работа, время очень дорого», — объясняли вынужденный «режим тишины» в пресс-службе холдинга «Домкор».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

О новом руководителе «Домкор Строя» почти ничего не известно. По некоторым данным, до сих пор ему не приходилось занимать руководящие посты в строительном комплексе республики. Видимо, по этой причине назначение произведено с приставкой «и. о». Как правило, испытательный срок длится один год, после чего собственники принимают решение об утверждении на посту гендиректора компании.

Казанский финансист с опытом профессионального строителя

Источники утверждают, что до прихода в «Домкор» Булат Абдуллин работал в крупных подрядных компаниях по возведению основных объектов Универсиады-2013. Имеет 10-летний опыт работы в стройкомплексе. При этом старается не афишировать родственные связи. «Он вообще не любит «светиться» на публике, всегда работал как обычный парень. На футбольном стадионе «Казань Арена» занимался возведением инженерных коммуникаций. Базовое образование — высшее финансовое, но знает стройку не по вузовским учебникам», — рассказал один из его близких.

На вопрос «Реального времени», почему же он не стал комментировать свое назначение, собеседник ответил не без иронии. «У лошади не спрашивают, куда она бежит», — сказал он, давая понять, что путь скакуна определяет наездник, который им руководит. А от самой лошади, видимо, требуются лишь силы и скорость движения на этом пути.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Добавим, что в прошлом году в «Домкор Строе» сменилось четыре гендиректора. Кадровая «карусель» закружилась с уходом Юлии Доронкиной, которая проработала на этом посту три года (с 2020 по 2023 год). После нее дольше всех — почти полгода — проработал бывший руководитель Департамента строительства Елабуги Владимир Фролов. Он покинул компанию в январе этого года. Таким образом, с назначением Булата Абдуллина учредители поставили точку в чехарде с руководителями.

Жилье для КАМАЗа и СИБУРа

«Домкор Строй» — основной «боевой» дивизион челнинского холдинга, на который «завязаны» Набережночелнинский домостроительный комбинат, поставщики строительных материалов. В прошлом году по заказу Госжилфонда «Домкор» начал строить арендное жилье для работников КАМАЗа. Мэрия Набережных Челнов заявляла о необходимости строительства примерно 1 тыс. квартир, или как минимум шести домов, на 2024—2025 годы.

Однако в прошлом году «Домкор» сдал два жилых дома, причем один из них, как рассказывают источники, отобрали у очередников по программе социальной ипотеки. В настоящее время «Домкор Строй» возводит четыре 18-этажные башни, в каждой из которых запроектированы 170 квартир, говорится на сайте компании. Строительство ведется в новом 69-м микрорайоне. «Завершить работы в них планируется во второй половине 2024 года. В настоящий момент их техническая готовность варьируется от 40% до 72%», — сообщили в пресс-службе ГЖФ. Сейчас по объемам строительства «Домкор» уступает фирме «Евростиль»: в начале года у первой находилось в работе 97 тысяч кв. м жилья, у второй — 118 тыс. кв. м, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Грандиозные планы по расширению соципотечного жилья есть у властей Нижнекамска. В начале этого года мэр города Рамиль Муллин объявил о необходимости возобновить программу социальной ипотеки, которую свернули три года назад с расчетом на приход федерального застройщика «Эталон». Тогда градоначальник сообщил, что при поддержке СИБУРа удалось заказать мастер-план по развитию города, который вскоре представят на общественные обсуждения. «Сейчас меняем и архитектуру города. Благо у застройщиков есть интерес. И ценовая политика хорошая. Если все будет нормально, то в течение двух-трех лет Нижнекамск обретет порядка 300—400 тысяч кв. м комфортного жилья», — прогнозирует он. В этом году по программе соципотеки планируют построить два жилых дома, но утвержденных проектов застройки пока нет, отметили в ГЖФ. Соответственно, в бюджет ГЖФ на 2024 год Нижнекамск пока не попал. Но сам «Домкор» готов возобновить строительство соципотечных домов. «Появятся они в 29-м микрорайоне. Реализовывать заказ Госжилфонда будет «Домкор». Речь идет о двух объектах. ООО «Домкор Проект НЧ» приступает к их проектированию. Дома будут аналогичны тем, что строятся по программе соципотеки в Набережных Челнах: 18-этажные башни на 170 квартир со встроенно-пристроенными помещениями под офисы и магазины на первых этажах», — говорится на сайте «Домкора».