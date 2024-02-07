Ильшата Гафурова оставили в СИЗО

Бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова оставили в СИЗО. Московской городской суд оставил постановление Савеловского районного суда от 20 декабря 2023 года о продлении срока содержания Гафурова под стражей без изменений.

Как сообщает пресс-служба суда, сторона защиты попыталась обжаловать это решение, однако суд отклонил апелляционные жалобы. Таким образом, экс-ректор останется под стражей до 20 апреля 2024 года.

Напомним, Ильшата Гафурова обвиняют в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Причастность к преступлению он категорически отрицает уже два года — со дня задержания в Казани.



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