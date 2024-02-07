Рустам Минниханов обсудил ход работ по газификации с Алексеем Миллером

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил ход работ по газификации с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Ход работ по газификации и другие направления сотрудничества обсудили сегодня в Санкт-Петербурге Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Ее производительность, по сравнению с прежней ГРС, выросла более чем в 5 раз — до 70 тыс. куб. м газа в час, 600 млн куб. м — в год.

Сейчас компания готовится к реконструкции и техническому перевооружению еще ряда объектов: газопровода-отвода с ГРС «Альметьевск» и четырех ГРС — «Топасево», «Дубъязы», «Терси» и «Шугурово».

В газифицированных населенных пунктах Татарстана продолжается бесплатная для потребителей догазификация — подведение сетевого газа к границам домовладений. Уже заключено 26,2 тыс. договоров с жителями, 90% из них исполнено.



Медицинские и образовательные организации тоже переходят на сетевой газ. Подведены газовые сети к котельным 11 учреждений в разных районах Татарстана. Среди них Алькеевский, Алексеевский, Арский, Бугульминский, Буинский, Камско-Устьинский, Сабинский, Сармановский и Тукаевский.



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