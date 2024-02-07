Кремль: Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заявил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина журналисту Такеру Карлсону — «абсолютный фейк».

Песков уточнил, что интервью Владимира Путина выйдет, когда Такер Карлсон сам будет готов опубликовать его.

Накануне журналист сообщил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у президента России. Он объяснил, что принял такое решение, потому что население США не информировано о происходящем в России и Украине.

Он также заверил, что интервью можно будет посмотреть бесплатно в полной версии без монтажа на его сайте. По словам Карлсона, Илон Маск обещал не скрывать и не блокировать интервью на платформе X.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко