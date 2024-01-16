Итоги дня: увеличение маткапитала, погода взяла в плен трассы Татарстана, результаты нацпроектов в республике
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 16 января:
- С раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров. На трассе произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков. Прокуратура организовала проверку. На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20:40 и вовсе введут ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой.
- С 1 февраля 2024 года материнский капитал на первого ребенка увеличат до 630,4 тысячи рублей. Если родители уже получили выплату на первого ребенка, то при рождении второго им будет дополнительно выплачено 202,6 тысячи рублей.
- В течение 5 лет на реализацию национальных проектов на территории Татарстана было направлено 180,9 млрд рублей. Благодаря этим средствам с 2019 года в республике было возведено 77 спортивных объектов, модернизировано 255 объектов здравоохранения, а также 650 автомобильных дорог. Вместе с этим доступность дошкольного образования в Татарстане достигла 100%.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он высоко оценил показатели республики за 2023 год. По его словам, к концу 2023 года в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в Татарстане уложили более 3,36 млн кв. м асфальтобетона.
- В Татарстане 155 тысяч родителей оформили доступ в систему «Электронное образование РТ» через «Госуслуги». По словам главы Минобрнауки республики Ильсура Хадиуллина, школьники, чьи родители отказались предоставлять данные для системы электронного образования edu.tatar, не смогут получить аттестат.
- Минпромторг Татарстана сообщил, что взлом телефона вице-премьера — министра промышленности и торговли региона Олега Коробченко не несет угрозы для деятельности министерства. Также стало известно о взломе телефона министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова. Однако затем в министерстве «Реальному времени» рассказали, что злоумышленники лишь создали его фейковую страницу.
- В 2023 году татарстанские бизнесмены получили 15,9 млрд рублей финподдержки. Это привело к увеличению числа зарегистрированных субъектов МСП на 4,3%, по сравнению с прошлым годом.
- В первом квартале 2024 года курс рубля будет довольно стабильным, а доллар торговаться в районе 90—95 рублей. По прогнозу председателя правления финансовой группы «Финам» Владислава Кочеткова, постепенное ослабление начнется во второй половине года и завершит курс американской валюты в районе 103—105 рублей.
- Туристический поток в Татарстан превысил 4 миллиона человек в 2023 году. Республика находится на седьмой строчке самых популярных субъектов РФ среди соотечественников и на первой в Приволжском федеральном округе. По прогнозам, оборот туризма, с учетом смежных отраслей, за 2023 год составит более 88 миллиардов рублей.
- В Казани завершено расследование уголовного дела обманутых потребкооперативом «Аметист». Перед Вахитовским райсудом по обвинению в афере с ущербом в 9 млн рублей предстанут Эрик Кармацкий и Рустем Касимов. Первый согласился с обвинением частично, а второй фигурант на предварительном следствии полностью признал вину.
- 52-летний полковник УФСИН России по Татарстану Марат Сайфутдинов стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Ему инкриминируют пять взяток продуктами питания, товарами и услугами в 2020—2023 годах — всего на 400 тысяч рублей.
- Дело экс-руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора Татарстана Ильнура Самигуллина разрослось до трех эпизодов взяток на общую сумму свыше 3 млн рублей. На этой неделе обвиняемый должен завершить изучение материалов дела, после чего 12-томное дело поступит в прокуратуру для утверждения обвинения.
- С завершением в конце декабря сделки по выкупу имущества обанкроченного ПАО «Мотовилихинские заводы» меняется структура управления. С 26 января руководство в дочерних предприятиях перейдет к их исполнительным директорам, а управляющий директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин оставляет посты и уходит из холдинга.
- В первой половине текущего года головная структура «Тинькофф Банка» переедет с Кипра на остров Русский. Акции банка резко упали на 5% после сообщений о переезде в Россию.
- «Надо проанализировать, какая у них платежная дисциплина, как они со своими клиентами работают. Жилищная инспекция и прокуратура должны их проверить», такое поручение дал раис Татарстана по управляющим компаниям, которые до сих пор не перешли на расчеты через ЕРЦ «Татэнергосбыта». Сегодня проблему обсудили на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию. На встрече также стало известно об изменениях в проведении Kazan Digital Week и Российского венчурного форума.
- В России установлено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Звание смогут получить должностные лица местного самоуправления за заслуги в решении вопросов жизнедеятельности населения муниципальных образований.
- Через неделю в Казани начнут разбирать новогодние украшения. В настоящее время рабочие уже ведут демонтаж праздничных конструкций на территории ипподрома, в скверах у культурного центра «Чулпан» и на ул. Мира.
- Жители Чистополя в очередной раз остались без воды. Как рассказали местные активисты, эта проблема у них продолжается долгие годы, но обострилась она в мае 2023-го. Ситуация с обрывами на сетях продолжилась и с началом этого года, сначала инцидент с отключением произошел 11 января, а затем и 15-го. По словам чистопольцев, в этот раз местные власти не организовали даже подвоз воды в дома. Подробнее — в нашем материале.
- Депутаты приняли в первом чтении законопроект, согласно которому добровольцы, участвующие в СВО, будут приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам в вопросах страхования жизни и здоровья.
Ключевые события 692-го дня специальной военной операции на Украине:
- Украинские БПЛА атаковали Воронежскую область. По словам губернатора региона, повреждения получили 35 квартир в трех жилых домах. Также он указал, что повреждены окна еще в четырех домах.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Ямполовка.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка. Кроме того, ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомихайловка.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино.
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 507 единиц автомобильной техники.
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Илина Хакимова, Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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