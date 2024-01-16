На следующей неделе в Казани начнется демонтаж праздничных украшений

Через неделю в Казани начнут разбирать новогодние украшения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Уже начали демонтаж праздничных конструкций в Казани на территории ипподрома, в скверах у Культурного центра «Чулпан» и по ул. Мира.

В пресс-службе мэрии напомнили, что подсветка на главной елке у Центра семьи «Казан» снова работает с 15 января. Посмотреть на нее можно с 18 до 22 часов.



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Галия Гарифуллина