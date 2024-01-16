В Татарстане 155 тысяч родителей оформили доступ в систему «Электронное образование Татарстана»

В Татарстане 155 тысяч родителей оформили доступ в систему «Электронное образование РТ» через «Госуслуги». Об этом рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на брифинге, посвященном модернизации системы электронного образования в республике.

Он отметил, что пользователи, которые не хотят заходить в систему через «Госуслуги», смогут воспользоваться логином и паролем. Их выдадут в школах с 22 января.

В Татарстане все школы перешли на обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Теперь вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), из-за чего у некоторых родителей возникли проблемы с отслеживанием успеваемости своих детей. В некоторых школах педагоги и вовсе были вынуждены предложить ученикам вернуться к бумажным дневникам.

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Галия Гарифуллина