Прокуратура проводит проверку по факту массовой аварии на трассе в Татарстане

Прокуратура организовала проверку по факту массового ДТП на татарстанской трассе. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Такое поручение дал прокурор республики Альберт Суяргулов.

Согласно предварительным данным, несколько автомобилей столкнулись на трассе возле деревни Нижние Яки Мамадышского района Татарстана. Прокурор Мамадышского района Евгений Почкин выехал на место ДТП.

Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства аварии. Также в прокуратуре дадут оценку работе дорожных служб по обеспечению безопасности движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Галия Гарифуллина