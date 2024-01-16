«Татэнергосбыт» на ЕРЦ не зарабатывает, просто у нас будет четкая платежная система»

Раис Татарстана раскритиковал муниципалитеты, до сих пор не перешедшие в единый расчетный центр

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

«Надо проанализировать, какая у них платежная дисциплина, как они со своими клиентами работают. Жилищная инспекция и прокуратура должны их проверить», такое поручение дал раис Татарстана по управляющим компаниям, которые до сих пор не перешли на расчеты через ЕРЦ «Татэнергосбыта». Сегодня проблему обсудили на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию. На встрече также стало известно об изменениях в проведении Kazan Digital Week и Российского венчурного форума.



«У муниципалитетов есть резервы по переходу на расчеты с центром»



Заседание Ассоциации содействию цифровому развитию в этот раз посвятили внедрению интеллектуальных систем в сфере коммунального хозяйства. Встречу открыл раис Татарстана Рустам Минниханов, напомнив, что в республике 2024-й объявлен годом научно-технологического развития, а в стране идет десятилетие науки и технологий. «Наши вузы должны активно включиться в работу по развитию науки и обеспечению технологического суверенитета, в том числе в ИТ-сфере», подчеркнул он. Большая роль в этом, по его словам, отводится ассоциации, а сегодня участники встречи рассмотрят реализацию трех крупных проектов с использованием цифровых решений.

Первый касается работы «Татэнергосбыта», который выступает связующим звеном между производителем электрической энергии, ее потребителями и потребителями других услуг ЖКХ. Компания внедряет электронные сервисы по работе: личный кабинет, мобильные приложения и так далее. Создание на ее базе Единого расчетного центра в 2018 году позволило повысить уровень сервиса для клиентов, обеспечить высокий уровень прозрачности и собираемости платежей, отметил Рустам Минниханов. По его словам, собираемость платежей в Татарстане за услуги ЖКХ превышает 99%, в минувшем году показатель достиг 99,2%.

Первый проект касается работы «Татэнергосбыта» с потребителями услуг ЖКХ. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Во многом это результат того, что ЕРЦ обслуживает 82% жилого фонда республики. В то же время у муниципалитетов есть резервы по переходу на расчеты с центром. Мы неоднократно этот вопрос поднимали, здесь, конечно, не хватает некоей жесткости. Жилищная инспекция должна поработать. Это очень важно! Обращаюсь к ГЖИ, главам муниципалитетов: вы должны усилить эту работу! — подчеркнул раис.

Семь районов не подключены к инфраструктуре «Татэнергосбыта»

О работе по переводу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций республики на расчеты в Единый расчетный центр «Татэнергосбыта» подробнее доложил Рифкат Минниханов. Президент Академии наук РТ и председатель Совета Ассоциации содействию цифровому развитию сообщил, что с ноября 2021 года на такие расчеты перевели 37 УК и РО, а также 187 лицевых счетов. Но не во всех районах это поручение исполняют, посетовал спикер:

— Семь районов Татарстана остаются неподключенными к инфраструктуре «Татэнергосбыта». Вопрос заключения договоров энергоснабжения с крупными предприятиями республики, которые сегодня закупают энергию у других сбытовых компаний, также остается открытым. Несмотря на ваше поручение и проведенную работу, не перешли на расчеты 13 компаний. Результаты работы показали, что на сегодня указанные потребители не раскрывают свои ценовые параметры по действующим договорам для объективного сравнения с ценами «Татэнергосбыта». Предлагаем данным предприятиям вести работу более конструктивно и открыто.

О работе по переводу УК и РО на расчеты в ЕРЦ «Татэнергосбыта подробнее доложил Рифкат Минниханов. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Комментируя его доклад, Рустам Минниханов поручил первому татарстанскому вице-премьеру Рустаму Нигматуллину взять под контроль решение этого вопроса: «Рустам Камильевич, просьба взять в работу, особенно по тем УК, которые избегают всякими путями перехода в ЕРЦ». Мэр Казани Ильсур Метшин с места сообщил о том, что 134 УК в городе подключены к «Татэнергосбыту»: «Но есть один дом, мы на них никак повлиять не можем».

Рустам Минниханов поручил привлечь прокуратуру РТ и ГЖИ РТ, чтобы проверить таких «отказников»: «Надо проанализировать, какая у них платежная дисциплина, как они со своими клиентами работают. Жилищная инспекция и прокуратура должны их проверить. На этом «Татэнергосбыт» не зарабатывает, просто у нас будет четкая платежная система».

Kazan Digital Week в другие даты

Рифкат Минниханов, выступая с докладом по теме заседания, доложил, что из 172 поручений раиса РТ в республике на сегодня исполнено 141, на исполнении 22 и не выполнено 9.

Кроме того, по его словам, не исполненными остались и некоторые поручения по итогам заседаний с исполкомом Казани. Особо подчеркнул те из них, что связаны с интеграцией интеллектуальных систем Казани и региональных ИС. Также пока не выполнено и другое указание — по созданию Единой цифровой системы генетических данных, но подробнее об этом рассказал другой докладчик. Это второй проект, который обсудили на встрече — главные достижения генетики. Исследования в этой области должны помочь найти лечение для пациентов с тяжелыми заболеваниями, производить вакцины, а также позволят развивать сектор АПК и закрыть многие проблемы животноводства и растениеводства.

Из 172 поручений раиса РТ в республике на сегодня исполнено 141, на исполнении 22 и не выполнено 9. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Наша задача — сформировать единый технологический ресурс с высоким уровнем безопасности информации для совместного использования генетических данных клиницистами и исследователями в задачах медико-генетического консультирования, молекулярной генетики, биоинформатики, генной терапии, фармакогенетики, популяционной генетики. Цифровая платформа позволит в достижении целей, поставленных в федеральных программах по развитию генетических технологий, а также стать цифровой основой для развития генетики сельского хозяйства, — заявила Эльвира Гильманова, заместитель генерального директора «БАРС Груп».

Третий проект был посвящен опыту Казани в цифровизации муниципальных услуг. Дмитрий Кремлев, начальник управления ИТ исполкома города выступил с докладом «Цифровая Казань». Параллельно спикер попросил у республики содействия в создании цифрового двойника Казани. Ежегодно на развитие цифровизации города выделяется порядка 200 млн рублей, в этом году дополнительно требуется 143 млн. Раис республики отметил, что татарстанская столица занимает лидирующие позиции в стране в этой работе.

Рифкат Минниханов также отметил инициативу создания научно-образовательного центра мирового уровня, который создается в соответствии с постановлением правительства от 2019 года, в чьи задачи входит формирование эффективной системы коммуникаций между бизнесом и наукой, а также достижение результатов мирового уровня образовательных, производственных и инфраструктурных проектов. На вступление в центр уже подали заявки 46 организаций.

Важным вопросом остается проведение международного форума Kazan Digital Week, который в минувшем году собрал 24 тысячи участников. Однако в этом году он может пройти немного раньше.

Важным вопросом остается проведение международного форума Kazan Digital Week, отметили на встрече. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы столкнулись с проблемой в организации мероприятия в 2024 году. В связи с проведением саммита БРИКС отсутствует возможность проведения форума в привычные для участников даты 18—20 сентября. По поступившей информации заезд организаторов мероприятий в выставочный комплекс «Казань» запланирован 13 сентября, — сообщил глава Ассоциации.



В виду наложения двух мероприятий принято решение провести Kazan Digital Week-2024 с 9 по 11 сентября с демонтажем выставки и освобождением площадей «Казань Экспо».

Российский венчурный форум в текущем году также пройдет с небольшими изменениями в концепции. Он пройдет с 25 по 26 апреля 2024 года, на день больше, чем ранее. Оргкомитет возглавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В этом году фокус мероприятия направлен на развитие технологического предпринимательства.