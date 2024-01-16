Четыре миллиона — не предел: «Сегодня мы ежегодно принимаем столько же туристов, сколько нас самих»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Внутренний туризм в стране растет. По данным заместителя генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирины Осадчей, на данный момент россияне совершают порядка 60—70 млн поездок в год по своей стране. Цель нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — 140 миллионов поездок. Татарстан среди российских регионов находится на 7-й строчке самых популярных субъектов РФ среди соотечественников и на первой в Приволжском федеральном округе. Об этом неоднократно вспоминали сегодня на коллегии Госкомитета РТ по туризму об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024 год.

Татарстан принимает

«Татарстан принимает гостей из всех регионов Российской Федерации. За последние 10 лет количество путешествующих по Татарстану увеличилось в 2 раза. В 4 раза возросло посещение музеев — до 8 миллионов в год. Объем платных услуг в сфере туризма вырос за 10 лет в три раза». С этого видеоролика, где красочно и наглядно продемонстрировали все самые «картиночные» и не очень достопримечательности республики, началась коллегия Госкомитета РТ по туризму об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024 год.

Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов озвучил главные цифры и в очередной раз проанонсировал флагманские мероприятия на следующий год.

— Сегодня мы ежегодно принимаем столько же туристов, сколько нас самих, жителей Республики Татарстан. Со статистикой сложно спорить: Республика Татарстан, действительно, входит в перечень самых посещаемых регионов России. Турист в среднем проводит в Республике Татарстан 3,2 суток. Средняя сумма его затрат, не считая транспортных расходов, — 22 400 рублей. Учитывая эти данные, мы прогнозируем, что оборот отрасли туризма, с учетом смежных отраслей, за 2023 год составит более 88 миллиардов рублей, — заявил Иванов, добавив, что республика наконец может похвастаться четырехмиллионным туристом. Этому немало поспособствовал тот факт, что целых четыре авиакомпании запустили новые рейсы, что упростило путь в РТ жителям Алтая и Алтайского края, Северной Осетии — Алании, Вологодской, Кировской, Омской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Работать над увеличением этого потока мы точно должны, — заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Она уверена, что не полностью реализован потенциал музеев Казанского федерального университета, а им есть чем привлечь «интеллигентную, интересующуюся публику».

Кроме того, включение в список ЮНЕСКО обсерватории Энгельгардта, по мнению Фазлеевой и президента Академии наук Республики Татарстан Рифката Минниханова, должно поспособствовать развитию еще одного направления туризма — научно-популярного.

Минниханов также напомнил, что уже почти 10 лет не сдвигается с мертвой точки вопрос создания Музея археологии в Казанском Кремле. При этом в запасниках лежат 550 тысяч единиц уникальных экспонатов. Он выразил надежду, что в Год научно-технического развития, который был объявлен раисом РТ Рустамом Миннихановым, вопрос с музеем про историческую память все-таки будет решен положительно.

Ставка на загородный туризм

— Это тренд, — констатировал Иванов.

Глэмпинги и кемпинги растут в Татарстане как грибы. Их количество уже более чем вдвое превзошло, к примеру, Крым (46 к 20). Татарстан вырвался в пятерку лидеров по стране. Глэмпинги и кемпинги действуют в 16 районах республики. За 2023 год в них отдохнули почти 80 тысяч туристов, что на треть превышает показатели 2022 года. В 2024-м откроются еще как минимум 10 новых объектов загородного отдыха.

По мнению Иванова, большинство глэмпиньеров ответственно осваивают выигранные в рамках федерального национального проекта деньги, но случается и иначе. Однако и сам Иванов, и заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева заверили, что не допустят нарушений в работе таких объектов.

«У наших гостей не должно остаться негативных впечатлений». Почти девиз, который в той или иной форме прозвучал из уст двух спикеров.

Турпоток существует не только в Татарстан, но и из него



Порядка 10% жителей республики предпочитают отдыхать у соседей в Марий Эл. Об этом рассказала министр спорта и туризма соседней республики Лидия Батюкова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— По итогам 2023 года Марий Эл посетили около миллиона туристов. Из них из Республики Татарстан — более 400 тысяч человек... Татарстан формирует турпоток в Марий Эл, — призналась Батюкова.

По ее данным, это 43% от общего турпотока. При этом число гостей из Татарстана увеличивается — прирост к результатам 2022 года составил 37%.

А еще 37% процентов из этого числа, по словам Батюковой, «облюбовали местные озера».

— Сплавы являются любимым занятием, — добавила министр спорта соседнего региона.

Кроме того, жителей Татарстана привлекают Калиниград, Махачкала и Байкал.

— Если говорить о бурно развивающихся маршрутах — это, конечно, Махачкала ( Дагестан, — прим. ред.). Мы начинали около года назад с двух рейсов в неделю. В этом году их будет семь. Ежедневные будут рейсы. Интересно развивается Владикавказ (Северная Осетия — Алания, — прим. ред.). О Сочи говорить не буду. Из Казани летают туда много рейсов разных авиакомпаний. Калининград. Тоже очень интересный маршрут. И открытие последних полутора лет — набор сибирских направлений, который мы подняли на протяжении 2022—2023 годов и будем развивать дальше в 2024 году, — рассказал «Реальному времени» коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис.

По его словам, в настоящее время авиакомпания совершает рейсы по двум десяткам маршрутов из Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В этом году мы установили своего рода рекорд — перевезли свыше 1,2 млн пассажиров. Это рост более чем в 2 раза к году предыдущему. Для нас предметом особой гордости является тот факт, что мы внесли свой вклад в пятимиллионный рекорд аэропорта «Казань». 25% — наша честная доля. На следующий год мы планируем, как минимум два новых направления. Это будет Якутск и Кемерово. И еще третье направление в планах. Это Улан-Удэ. В дополнение к Иркутску, куда мы уже летаем. Мы хотим Байкал закольцевать с двух сторон. Но Иркутск — это уже состоявшееся направление. Мы летаем здесь больше года. А Улан-Удэ находится в очень активной проработке сейчас. Что будет в 25-м году, посмотрим ближе к концу 2024 года, поделился Маттис.

Он подтвердил, что турпоток между Северной и Третьей столицами внушителен: «Мы являемся доминирующим игроком на направлении Казань — Санкт-Петербург. У нас до четырех рейсов в день».

Цена «крыльев»

По словам коммерческого директора авиакомпании «Северный ветер», на сегодняшний «цена на авиабилет — это производная от себестоимости».

— А основную составляющую в себестоимости составляет стоимость авиационного топлива. На протяжении последних двух лет мы видим четкий тренд к росту стоимости авиационного керосина. В прошлом году авиабилеты подорожали в среднем на 10—15%. Это коррелирует с ростом себестоимости, — признал Маттис.

Вызовы будущего

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Игры будущего» и саммит стран БРИКС — главные надежды и одновременно головная боль участников туриндустрии Татарстана в наступившем году. Где найти дополнительные места в гостиницах, персонал и экскурсоводов, способных на языке гостя рассказать об уникальной истории Третьей столицы, приготовить капучино, а не эспрессо и просто улыбнуться? Нужные кадры в дефиците. Помочь могут юные татарстанцы.

На данный момент, по словам президента Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфара Гаязова, в процесс освоения непростого искусства гостеприимства уже включились учащиеся старших классов школ Советского и Ново-Савинского районов Казани. В ближайшей перспективе подключение учащихся старших классов из районов республики.

Галия Шакирова