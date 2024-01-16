У министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана взломали телефон

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что его телефон взломали.

— Друзья, взломали мой номер телефона, мошенники получили доступ к мессенджерам и отправляют от моего имени сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог! — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, вчера был взломан телефон вице-премьера Татарстана — министра промышленности и торговли региона Олега Коробченко.

— Взломали мой телефон. В Telegram идет рассылка от моего имени. Никому никаких заданий и просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательны, — предупредил он коллег.

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Галия Гарифуллина