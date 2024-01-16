«Закончить год курс доллара может в районе 103—105 рублей»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В первом квартале 2024 года курс рубля будет довольно стабильным, а доллар будет торговаться в районе 90—95 рублей. Таким прогнозом с «Реальным временем» поделился председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков. Эксперт уверен, что постепенное ослабление начнется во второй половине года и завершит курс американской валюты в районе 103—105 рублей.

Минфин направил на покупку валюты 244,8 млрд рублей

В конце декабря Банк России сообщил, что с 9 января 2024 года он начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году. Так, Минфин с 7 декабря по 12 января направил на покупку валюты в рамках бюджетного правила 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составил 11,7 млрд рублей.

— Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день). Таким образом, с 9 по 12 января ЦБ продавал валюту на 0,9 млрд рублей в день, — рассказал «Реальному времени» Владислав Кочетков.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев

По его словам, объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу. Банк России ранее заявил о возобновлении с января 2024 года операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году. В конце июня 2024 года Банк России скорректирует объем этих регулярных операций. От этого будет зависеть динамика курса рубля.

«Начиная с апреля-мая надо быть готовым к новой волне ослабления курса»

Как рассказал Владислав Кочетков, цены на нефть в текущем году также могут оказать свое влияние на динамику курса рубля:

— Неблагоприятно на рубль в 2024 году может повлиять слабая динамика цен на нефть из-за снижения темпов роста экономик США и КНР. И если при этом санкционное давление на Россию будет расти, что приведет к росту дисконта нефти Urals относительно Brent, то стоит ждать ухудшения динамики торгового и платежного баланса России. Как следствие — нехватка валюты на внутреннем рынке и более слабый курс рубля. Учитывая все вышеизложенное, мы ждем сохранения относительной стабильности курса рубля в первой половине 2024 года и его постепенного ослабления во второй половине года, — поделился Кочетков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам председателя правления «Финам», в конце 2023 года Центробанк дал понять, что надо быть готовым к отмене биржевых операций с долларом США в случае введения запретительных санкций против Мосбиржи. В этом случае, как отметил эксперт, ЦБ готов перейти к внебиржевому определению курса рубля к американской валюте. Но это также означает, что рубль потеряет статус конвертируемой валюты и его курс на основе оценки котировок крупных банков может отличаться от рыночного, добавил он.

— С учетом всех вышеперечисленных факторов мы полагаем, что в I квартале 2024 года курс рубля будет довольно стабильным и доллар будет торговаться в районе 90—95 руб. Начиная с апреля-мая надо быть готовым увидеть новую волну ослабления курса рубля. Ближайшей целью роста курса доллара будет его подъем в район максимумов 2023 года, к уровню 102 рубля. Закончить год курс доллара может в районе 103—105 рублей, — заключил Кочетков.

Курс рубля падает с начала 2024 года

Напомним, первый торговый день 2024 года на Мосбирже оказался неудачным для российской национальной валюты. С самого начала она начала снижаться по отношению к американской, потеряв за день 1,64 рубля, или 1,65% (с 90,5 рубля до 92 рублей за $1), и 1,8% к итогам завершающих торгов 2023 года. На протяжении новогодних праздников она пыталась удержаться в коридоре 91—92 рубля за доллар.

Ранее аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов в разговоре с «Реальным временем» предрекал курс национальной валюты в период зимних праздников вблизи 91 рубля за «американца» с последующим укреплением в течение года до 86,6 рубля за доллар.

В свою очередь, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский сообщал, что в январе доллар будет торговаться в диапазоне 87—100 рублей, европейская валюта — 97—107 рублей. «Меры, принятые правительством, возымели свое действие, что и предопределило укрепление рубля на 10% от максимальных значений начала октября 2023 года. Немаловажным фактором стабильности рубля считаю стабильность цены на европейскую нефть, котировки которой превышают $80 за баррель», — рассказывал он в начале текущего года.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Вместе с тем кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев смог дать прогноз и на приближающийся февраль. По его словам, в третий месяц зимы стоимость доллара будет составлять от 87 до 95 рублей.

— На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры. Вероятно, курс сильно не изменится, если не произойдет форс-мажорных ситуаций, — говорил он в первую неделю после новогодних праздников.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник, 16 января, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих повысился на 52,5 копейки и составил 88,1 рубля. Курс евро снизился на 30 копеек и составил 95,7 рубля. По состоянию на 10.12, доллар стоит 87,4 рубля, а евро — 95,5 рубля.

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Максим Кокунин