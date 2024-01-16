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Из-за ДТП на трассе М-7 образовались длинные пробки

12:24, 16.01.2024
Из-за ДТП на трассе М-7 образовались длинные пробки
Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

На трассе М-7 в Татарстане произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков. Об этом «Реальному времени» сообщают очевидцы.

В результате на М-7 наблюдаются длинные пробки. Движение по встречной полосе не организовано.

Согласно сообщениям водителей, на трассе сильный гололед и большегрузы не могут подняться в гору. В то же время на видео с места происшествия очевидец утверждает, что фуры не могут остановиться и врезаются друг в друга.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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