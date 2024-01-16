«Все трубы прогнившие»: жители Чистополя мучаются без воды из-за аварий на сетях водоканала

Причина отключения — прорыв труб, износ которых составляет более 80%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители Чистополя в очередной раз остались без воды. Как рассказали «Реальному времени» местные активисты, эта проблема у них продолжается долгие годы, но обострилась она в мае прошлого года. Ситуация с обрывами на сетях продолжилась и с началом этого года, сначала инцидент с отключением произошел 11 января, а теперь воды не стало еще и 15 января. По словам чистопольцев, в этот раз местные власти не организовали даже подвоз воды в дома, сославшись на недостаток единиц техники. Как жители города уже на протяжении нескольких лет добиваются улучшения на сетях своими силами — в материале издания.



«Ни директор «Водоканала», ни глава города к ответственности привлечены не были»

Как рассказала «Реальному времени» местная жительница Гульнара Габайдуллина, проблема с водоснабжением очень существенная для города Чистополи, не решается на протяжении нескольких лет. С весны 2023 года вопрос с отключениями воды обострился вновь. В период с мая по сентябрь прошлого года водоснабжение отключалось около 30 раз. При этом продолжительность отключения водоснабжения значительно превышала установленные законом нормы, утверждает Габайдуллина.

— Также в большинстве случаев не было организовано подвоза воды и своевременного оповещения населения. Летом 2023 года мы, местные жители, своими силами, без содействия администрации, собрали подписи к обращению в прокуратуру о регулярном отключении водоснабжения. Письмо было направлено в множество инстанций. Ответ пришел из прокуратуры города Казань, а также от Раиса РТ Рустама Минниханова. Наказан был главный инженер водоканала за несвоевременное оповещение об отключении водоснабжения. Ни директор «Водоканала», ни глава города к ответственности привлечены не были. Причина отключения — прорыв труб, износ которых составляет более 80% и их несвоевременная замена. На сегодняшний день, по словам властей, произведена замена труб в Центральном районе, однако, в районе «ЧЧЗ» ситуация остается неизменной и как утверждают власти, будет составляться проектная документация на замену труб в течение 2024, но когда реализуется — вопрос, ведь у властей нет на это средств, — объяснила Габайдуллина.

realnoevremya.ru

Активистка подчеркнула, что в последние дни также некоторые районы города остались без водоснабжения, а руководство предприятия и местная администрация даже не позаботились о подвозе воды, аргументируя тем, что у них недостаточно единиц техники.

«Перебои и отключения воды продолжались все лето и осень»

Общественный деятель Чистополя Миннури Юнусова отметила, что в прошлом году сначала отключения воды были по одним районам, затем, с июля стали ее отключать по всему городу, оставляя людей без нее на долгое время. По ее словам, в августе у людей стало лопаться терпение — была создана инициативная группа, которая написала обращение в Следственный комитет России и даже пригласила себе журналистов. Однако положительных результатов такая работа местным жителям не принесла.

— Аварии также и продолжались, перебои и отключения воды были на протяжении всего лета и осени. Главный инженер «Водоканала» клятвенно обещал исправить ситуацию, но ничего не поменялось. В том, что такая ситуация у нас в городе сложилась есть много причин, один из них, я считаю главный — это человеческий фактор, люди у нас, в Чистополе, в основном, равнодушные, каждый думает только о себе, только о своем благополучии, исчезли такие понятия, как сочувствие, взаимопомощь, нетерпимость к несправедливости, — высказалась Юнусова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Собеседница издания добавила, что еще одним фактором аварий являются сами сети, которые уже давно стали изношенными. Она отметила, что в городе нужно менять всю систему водопровода, который прокладывали в городе еще в 60-е годы.

— Нам это все досталось еще от советского прошлого, а мы пользуемся, но ничего нового не создаем. Все трубы прогнившие, но меняют не всю городскую систему, а частями. Трубы заменили только в центре города, а основные районы, где проживают большое количество жителей, оставили на потом, — поделилась местная жительница.

«Без воды самый большой район города»

В последний раз, 15 января, без воды остался самый большой район города. Как сказала еще одна местная жительница Юлия Логутова, все это произошло в районе Часового завода. По ее заверениям, местные власти до сих пор не подвезли жителям воду.

— 11 января рано утром уже не было воды, не могли найти причину, потом не было запчасти, только залатают, откроют подачу, опять тут же там прорыв, сегодня ночью чуть потекла, утром опять прорыв и нет у нас воды. Воду не подвозят конечно, без воды самый большой район города. В нашем районе в основном дома с газовыми колонками, поэтому воды нет никакой, а в некоторых домах с двухконтурными котлами еще и с отоплением проблема, — рассказала женщина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Она говорит, что в их районе 5 детских садов, больница, школа, а авария произошла на участке основной подаче воды. Затопило всю дорогу, а это подъем в гору и основная дорога по городу.

Воду чистопольцам отключили до 22:00

Как написали у себя в соцсетях чистопольские власти, авария на сетях произошла неподалеку от предприятия АСО и в связи с этим представители водоканала были вынуждены временно отключить воду в микрорайонах: «ЧЧЗ», «Пристань», «Дом медиков», «Кирпичный завод». Воды у местных жителей не будет до 22:00.

Позже там было опубликовано сообщение о том, что дорожные службы очищают территорию спуска неподалеку от предприятия АСО от воды и засыпают песком во избежание аварийных ситуаций на дороге.



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