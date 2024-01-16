В Воронеже после атаки беспилотников повреждения получили 35 квартир

По предварительным данным, после атаки украинских БПЛА в Воронеже повреждения получили 35 квартир в трех многоквартирных домах. Об этом написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале.

— По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, — отметил он.

Также он указал, что повреждены оказались окна в четырех домах на улице Острогожской.

По словам Гусева, для жильцов пострадавших квартир развернут ПВР на базе СОШ №84. Пока воронежцы за помощью не обращались — остались у родственников. На месте работают спецслужбы и представители администрации. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления, рассказал губернатор области.

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Галия Гарифуллина