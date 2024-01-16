Туристический поток в Татарстане превысил 4 миллиона человек в 2023 году

В Татарстане подвели итоги туристического сезона 2023 года, и результаты впечатляют. Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, что туристический поток в республику превысил 4 миллиона человек. Это означает, что все больше людей выбирают Татарстан для своих путешествий.

Согласно данным Иванова, средний турист проводит в Татарстане 3,2 дня и тратит около 22 тысяч рублей. Такой рост показателей способствует прогнозированию оборота отрасли туризма в республике более 88 миллиардов рублей по итогам года.

Еще одним важным аспектом является развитие инфраструктуры. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Татарстане были введены в эксплуатацию 18 объектов загородного отдыха на 229 номеров, а в 2024 году планируется реализовать еще 13 проектов.

Помимо этого, в текущем году татарстанцы и гости региона смогут посетить новые пляжи на Волге, Каме и других водоемах республики. Всего в рамках нацпроекта в Татарстане реализовано 5 крупных мероприятий с общим финансированием более 800 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2023 году аэропорт Казани также установил рекорд по пассажиропотоку среди регионов Поволжья — более 5 млн человек. Это свидетельствует о растущей привлекательности Татарстана как туристического направления.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров