Главный госавтоинспектор Татарстана: «Вроде дороги чистые, а гибнет больше»

Глава УГИБДД МВД по Татарстану Рустам Гарипов обеспокоен ростом смертности в преддверии сезона высоких скоростей и двухколесного транспорта

Фото: Максим Платонов

Неожиданный всплеск смертельных ДТП случился на дорогах Татарстана с наступлением весны. К 16 апреля погибли уже 85 человек, что в полтора раза больше, чем за весь 2023 год. Особенно чудовищной оказалась уходящая неделя, когда аварии с групповой смертностью «пронеслись» по Зеленодольскому, Нурлатскому, Сармановскому районам. Глава УГИБДД МВД по Татарстану Рустам Гарипов созвал днем экстренную пресс-конференцию, где объявил об усилении патрулирования экипажей ДТС, расширении географии охвата камерами на 60 штук и рекомендовал усилить медицинский осмотр перед выездом на дорогу. Одна из причин гибели — усталость водителей, уверены в УГИБДД МВД по Татарстану.

Почему растет смертность на дорогах

Аварийность со смертельным исходом на дорогах Татарстана растет третий месяц подряд с начала этого года, но последняя неделя с групповой гибелью в авариях, по всей видимости, привела в шок руководство УГИБДД МВД по Татарстану. Едва ли не каждый день на дорогах республики регистрировались тяжелые случаи ДТП, которые усугубили и без того тревожную статистику смертности на дорогах. Но большая часть погибших могла бы остаться в живых, если бы водители соблюдали элементарные правила дорожного движения, не раз повторял сегодня глава УГИБДД МВД по Татарстану Рустам Гарипов, собравший днем журналистов разных СМИ на незапланированную пресс-конференцию. Добавим, что форс-мажорную встречу УГИБДД МВД по Татарстану проводит впервые в своей практике.

С самого начала глава УГИБДД МВД по Татарстану Рустам Гарипов сообщил печальные цифры. С начала года на дорогах республики произошло 698 ДТП, в которых пострадали 859 и погибли 85 человек. Прирост погибших — на 29 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это жуткий антирекорд, так как за весь предыдущий год на дорогах республики погибли 56 человек, уточнил он. А тут год только начался — что будет дальше, если аварийность будет расти?

Рустам Гарипов сообщил печальные цифры: с начала года на дорогах республики произошло 698 ДТП, в которых пострадали 859 и погибли 85 человек. Инна Серова / realnoevremya.ru

Затем глава УГИБДД МВД по Татарстану перешел к разбору обстоятельств нескольких резонансных аварий, которые потрясли республику на этой неделе. Сегодня утром в ДТП в Бугульминском районе погибли три человека. «Автомобиль выезжает на полосу встречного движения, совершает столкновение с другим автомобилем, в результате чего три человека погибли», — рассказал он, а на экране показаны кадры с места смертельного ДТП. Вчера в Зеленодольском районе погибли два человека, а машина оказалась разбитой вдребезги. «Автомобиль выезжает навстречу, совершает столкновение с тем, кто поворачивал налево, водитель и пассажир погибли на месте», — добавил он. Хронологию дорожной смертности продолжила страшная «нурлатская» авария, где на месте погибли три человека, а двое оказались в тяжелом состоянии. «Один из водителей скончался, потому что не был пристегнут ремнем безопасности. Глава районной инспекции передал с места, что жизненное пространство не нарушено, и если бы был пристегнут, то остался бы в живых», — сообщил Рустам Гарипов. Рядом с ним сидел пассажир с пристегнутым ремнем, который получил травмы, но остался жив, добавил он.

Водители засыпают за рулем

Жуткая по своей нелепости авария случилась в Сармановском районе. «Вчера водитель наехал на дорожный знак и скончался на месте. После столкновения его выбросило из салона автомобиля — его нашли в шести метрах от места ДТП», — рассказал Рустам Гарипов.

Одна из причин смертности — водители засыпают за рулем, пояснил глава УГИБДД МВД по Татарстану. «Об этом нужно говорить и предупреждать. Почувствовали усталость — остановитесь! — воскликнул он. — Отдохните столько, сколько нужно». Тут же он призвал родственников держать связь с близким человеком, когда тот отправляется в дорогу. «Прошу беспокоиться об этом — чтобы не уснули за рулем. Это займет секунды времени. Иначе мы теряем людей на дорогах». Позже глава УГИБДД по РТ поделился подробностями. Оказывается, водитель, погибший в Сарманово, сутки работал за рулем, видимо, заснул и непроизвольно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В итоге — трое погибших. Другая причина смертности — пьянство. 16 марта водитель «Лады» в Кукморском районе столкнулся с грузовиком и скончался.

Почувствовали усталость — остановитесь! Отдохните столько, сколько нужно!. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вроде дороги чистые, а аварий больше

Руководство УГИБДД МВД по РТ озадачено всплеском смертности на дорогах. «Вроде и дороги чистые. Если зимой мы говорим о снегопадах, то сейчас дорожные условия [идеальные]. На каждое ДТП с большим количеством погибших выезжают заместитель начальника управления, дорожники, создаем комиссию. Но последние ДТП показывают, что по дорожным условиям нет нареканий. Дороги — чистые, разметка — в порядке. Кого винить», — переживает Рустам Гарипов. Он склоняется к тому, что водители засыпают за рулем от усталости. «Сегодня ДТП. Узнаем от родственников, он почти сутки находился за рулем, на дороге никого нет, ни одного обгона, просто вылетел на встречную полосу. Как с этим бороться? Только информировать. Ставим шумовые полосы на трассах. Когда съезжает на край проезжей полосы, водитель чувствует вибрацию».

Для предотвращения роста смертности УГИБДД усиливает патрулирование экипажей ДТС, но не всегда это дает эффект. По его словам, недавно Maybach проехал мимо наряда ДПС, после чего выехал на встречную полосу, водитель погиб. «Это случилось в километре от наряда ДПС», — недоумевал глава.

Для предотвращения роста смертности УГИБДД усиливает патрулирования экипажей ДТС. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он повторил, что вина за смертельные ДТП лежит исключительно на водителях. В ближайшее время в Татарстане появится 60 новых комплексов камер видеофотофиксации нарушений. А к лету в небе над республикой будет курсировать аэростат, который станет фиксировать выезды на встречную полосу, где это запрещено.

Под камерами — «нулевая» аварийность

Правда, тут обнаружился любопытный феномен. Ни одного (!) ДТП с начала года не произошло на участках дорог, которые оснащены автоматизированными комплексами фотовидеофиксации нарушений. «Нулевая» аварийность здесь поддерживается сетью комплексов автоматического контроля скоростного режима. Сейчас в Татарстане функционирует 977 комплексов: 795 стационарных, 163 передвижных, 19 мобильных. За полгода года дорожная инфраструктура пополнилась 120 новыми стационарными комплексами. Но в этом году собираются поставить еще 60 комплексов видеофотофиксации нарушений. Точную геолокацию он не назвал. Плюс летом поднимут в небо аэростат для фиксации выездов на встречную полосу.

Резервы снижения ДТП — в контроле за самим водителем, считает Гарипов. Его предлагается дополнить цифровыми сервисами предрейсового контроля состояния водителей. Как известно, с 1 сентября 2023 года в стране официально разрешили проведение дистанционного медосмотра водителей, работающих по найму. Но если электронные путевые листы постепенно входят в практику транспортных компаний, то дистанционный медосмотр не получил широкого распространения в Татарстане.

При удаленном осмотре нельзя «договориться»

«Хроническая усталость может привести к потере сознания и утрате управления транспортными средствами, — рассказал «Реальному времени» глава компании «Предрейсовый» Сергей Виноградов, имеющий 20-летний опыт работы на российском рынке. — При осмотре водителей выявляются отклонения в здоровье у 20—30 процентов персонала. Но если при «живом» контакте с медиком водитель может «договориться», то аппаратные технические средства бесстрастно фиксируют показатели здоровья и автоматически загружают их в систему данных.

Перед выходом на маршрут у водителя проверяют три показателя — уровень алкоголя в крови, артериальное давление, температуру тела. Если здоровье в пределах нормы, то водитель получает допуск. Если нет, то его должны отстранить. Но по факту они все равно выходят в рейс. Официальной статистики о том, сколько людей гибнет в пути из-за плохого состояния здоровья нет, но причина многих ДТП кроется в усталости водителей, считают эксперты. По их словам, транспортной компании проще заплатить штраф в 5 тысяч рублей, чем сорвать сроки по перевозке грузов.



Перед выходом на маршрут у водителя проверяют три показателя — уровень алкоголя в крови, артериальное давление, температуру тела. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почему водители боятся камер

Почему нет ни одного ДТП на участках с камерами? И почему их боятся водители?

«Как врач с многолетним водительским стажем могу сказать: срабатывает предупредительный сигнал навигатора. По мере приближения к камере фотовидеофиксации нарушений водитель снижает скорость, концентрирует внимание на дороге. Но как только контрольный участок остается позади, он снова расслабляется и рискует угодить в аварию», — объясняет Сергей Виноградов.

Водители боятся больше штрафов, чем аварии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Камеры ставятся на опасных участках дорог наряду со знаками ограничения скорости движения, а значит водители боятся больше штрафа, чем аварии, полагает руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников. «Чаще всего человек за рулем теряет бдительность из-за долгой работы, начинает засыпать за рулем, либо сидят за телефоном. Но сейчас все чаще стали смотреть фильмы на телефонах, читать блогеров. Как можно их избавить от вредных привычек?», — задается он риторическим вопросом. С другой стороны, можно поставить камеру слежения внутри салона, чтобы водитель не отвлекался в пути на просмотр фильма с телефона. При каждом таком моменте система контроля издает звуковой сигнал и передает информацию работодателю. «Такая система контроля на рынке есть, но она супердорогая — от 150 тысяч рублей за одно устройство плюс абонентское обслуживание», — рассказал Сергей Виноградов. Одним словом, пока наиболее доступными остаются цифровые сервисы медосмотра, а там сам водитель отвечает за жизнь и здоровье.