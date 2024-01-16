Раис Татарстана провел встречу с вице-премьером России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом Хуснуллин рассказал в своем telegram-канале.

Вице-премьер страны высоко оценил показатели республики за 2023 год. Он отметил, что к концу 2023 года в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в Татарстане уложили более 3,36 млн кв. м асфальтобетона.

— Помимо подведения общих итогов работы за прошлый год, на встрече обсудили реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», а также дальнейшие планы по совместной работе и развитию региона, — написал Хуснуллин.

Напомним, недавно вице-премьер России заявил, что Татарстан демонстрирует «прекрасную работу» по вводу жилья. По его словам, республика в 2023 году перешагнула планку в 3,4 млн «квадратов» по строительству жилья.

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Галия Гарифуллина