Снежный коллапс на трассах в Татарстане: хроника к этому часу

Фото: скриншот realnoevremya.ru/"Яндекс.Карты"

С раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В МЧС по республике предупреждали, что из-за метели, обильного снегопада и сильного ветра скоростью до 27 м/с видимость составит менее 500 м. Еще ночью трасса М-7 в окрестностях Казани была забита фурами, которым было запрещено передвигаться по трассе.



В обеденное время в социальных сетях стали распространяться видео о многочисленных авариях и пробках — грузовые и легковые автомобили стояли как в городе, так и за его пределами.

«Месиво из «Газелек» на М-7

Днем стало известно о ДТП с 11 машинами в Мамадышском районе Татарстана. Из-за этого пришлось ограничить движение на М-7, оперативно восстановить которое не получилось. Заложниками «черной» пробки на междугородней трассе стали сотни авто. Прокуратура организовала проверку по факту массового ДТП.

В 11:30 из-за метели на М-7 продлили ограничение движения для грузового транспорта и автобусов с 735-го по 1169-й км трассы.

Очевидцы около 14 часов сообщили телеканалу RT, что из-за «месива из «Газелек» на М-7 образовалась пробка, в которой водители стояли несколько часов. Информации о пострадавших телеканал не привел.

Вечерний коллапс на М-12

Вечером, в 18 часов, на трассе М-12, а фактически участке пути Казань — Набережные Челны, растянулась пробка почти на 17 километров. На картах пробка тянется от Нижнесуньского сельского поселения до Красногорского сельского поселения.

В ГИБДД и МЧС по Татарстану сообщили «Реальному времени», что движение на М-12 возле села Нижние Яки организовано. Однако на «Яндекс.Картах» показано, что движение на трассе затруднено — участки дороги отмечены красным и бордовым цветами, на дорогах стоят пользовательские отметки о ДТП. Одно из них, судя по комментарию, заняло левый, средний и правый ряды.

— Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Тут ДТП это, — гласит оставленный полчаса назад комментарий пользователя «Яндекс.Карт» о происшествии на трассе по направлению из Набережных Челнов в Казань при подъезде к деревне Нижние Яки.

На что многократно жаловались водители

В соцсетях днем сообщили, что на дороге в сторону поселка Столбище со стороны развязки М-12, которая ведет к аэропорту, ежедневно происходит по несколько серьезных аварий.

— Проблема в том, что с края дороги резкий срез, в продолжении которого образовалась яма, машина на скорости не видит эту опасность, налетает и становится неуправляема. Жители соседнего поселка Урмай ежедневно звонят во все службы, вплоть до 112, но реакции ноль! — рассказал подписчик одного из сообществ в Telegram.

скриншот realnoevremya.ru/telegram

На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20:40 введут ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. Днем ранее движение по трассе ограничили для автобусов и грузового транспорта. Сегодня ограничение продлили.

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Маргарита Головатенко, Артем Гафаров