Путин установил в России почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
В России установлено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Как говорится в документе, звание смогут получить должностные лица местного самоуправления за заслуги в решении вопросов жизнедеятельности населения муниципальных образований, развитии местного самоуправления и достижение значимых результатов. Как правило, его будут присваивать не менее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности.
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