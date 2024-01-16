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Путин установил в России почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

09:41, 16.01.2024

В России установлено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Как говорится в документе, звание смогут получить должностные лица местного самоуправления за заслуги в решении вопросов жизнедеятельности населения муниципальных образований, развитии местного самоуправления и достижение значимых результатов. Как правило, его будут присваивать не менее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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