Новости общества

15:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Головная структура «Тинькофф Банка» переедет с Кипра на остров Русский

14:44, 16.01.2024

В первой половине текущего года головная структура «Тинькофф Банка» переедет с Кипра на остров Русский. Такое заявление сделал глава банка Станислав Близнюк.

Позже акционеры обсудят вопрос дивидендов.

Напомним, «Тинькофф Банк» планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Одобрение акционеров TCS Group о перерегистрации компании с Кипра на Российскую Федерацию было принято на внеочередном собрании 15 января 2024 года.

Для осуществления процесса редомициляции в устав компании будут внесены утвержденные изменения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также