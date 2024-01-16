Головная структура «Тинькофф Банка» переедет с Кипра на остров Русский

В первой половине текущего года головная структура «Тинькофф Банка» переедет с Кипра на остров Русский. Такое заявление сделал глава банка Станислав Близнюк.

Позже акционеры обсудят вопрос дивидендов.

Напомним, «Тинькофф Банк» планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Одобрение акционеров TCS Group о перерегистрации компании с Кипра на Российскую Федерацию было принято на внеочередном собрании 15 января 2024 года.

Для осуществления процесса редомициляции в устав компании будут внесены утвержденные изменения.

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Галия Гарифуллина