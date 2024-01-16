Взятки тюльпанами и курятиной: в Казани по делу на 400 тысяч закрыли начальника колонии №2

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

52-летний полковник УФСИН России по Татарстану Марат Сайфутдинов стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По данным источников «Реального времени», ему инкриминируют пять взяток продуктами питания, товарами и услугами в 2020—2023 годах — всего на 400 тысяч рублей.



Один из эпизодов дела возбужден по истории с требованием оплатить закупку 50 кур, другой — 200 тюльпанов в марте 2022 года, в третьем речь идет о поставке телевизора и музыкального центра «гражданину начальнику», в четвертом — о ремонте автомобиля. Самая серьезная взятка — на 210 тысяч рублей, по версии силовиков, передавалась на протяжении нескольких лет продуктами.

Все дела возбуждены 14—15 января в Следкоме по РТ. Вчера к Сайфутдинову наведались с обыском, после чего он был задержан.



Марат Сайфутдинов — в центре скриншот realnoevremya.ru со страницы vk.com/ufsin.tatarstan

Показания против начальника дал один из отбывающих солидный срок по делу о наркотиках, заявив, что на протяжении трех лет с него требовали оплачивать «закупки для нужд учреждения», обещая послабление режима содержания и содействие условно-досрочному освобождению.

Как уверяют источники «Реального времени», часть эпизодов полковник уже признал.

Казанскую колонию строгого режима №2 Марат Сайфутдинов возглавил почти шесть лет назад. Ранее он руководил колонией №18, начальником исправительного лечебного учреждения и временно исполнял обязанности руководителя в нижнекамской колонии №4. В УФСИН по РТ новое уголовное дело о поборах за решеткой пока не комментируют.