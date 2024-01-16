В 2023 году татарстанские бизнесмены получили 15,9 млрд рублей финподдержки

В Татарстане благодаря реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса создана надежная инфраструктура для развития предпринимательства. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев на панельной дискуссии, которая прошла накануне в Лаишево во ходе тура «Татарстан — республика достижений».

За последние годы предприниматели Татарстана получили более 15 млрд рублей финансовой поддержки. Это привело к увеличению числа зарегистрированных субъектов МСП на 4,3% по сравнению с прошлым годом. На сегодня в реестре Федеральной налоговой службы по Татарстану числится 172 295 малых и средних предприятий — это самый высокий показатель за последнее время.

Абдулганиев подчеркнул, что в республике также разрабатываются собственные программы поддержки бизнеса. Так, по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова была создана первая в России региональная программа по развитию интернет-торговли. В результате число татарстанских предпринимателей, занимающихся продажами в интернете, увеличилось в 174 раза. По итогам 2023 года прогнозируется, что их количество превысит 60 тысяч, что составит 12% от всех зарегистрированных юрлиц и самозанятых в республике. Годовая выручка каждого из них в среднем составит около миллиона рублей.





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