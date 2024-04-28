День в истории 28 апреля: основана «Татнефть», Вербное Воскресенье
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 апреля 2024 года
28 апреля отмечаются Всемирный день охраны труда и Вербное Воскресенье. 50 лет назад родилась актриса Пенелопа Крус, 63 года назад казанский летчик-испытатель Георгий Мосолов установил абсолютный рекорд высоты полета, 74 года назад создано объединение «Татнефть», 461 год назад в России заработала первая типография, 521 год назад победа в бою впервые была одержана благодаря пороховому оружию. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие летнего велосезона «Крути вдоль реки» в экстрим-парке «Урам».
Кто родился: Харпер Ли и Оскар Шиндлер
- 1758 — 5-й президент США в 1817—1825 годах Джеймс Монро (скончался 4 июля 1831 года). Его имя тесно связано с доктриной Монро — внешнеполитической концепцией, провозглашенной 2 декабря 1823 года. Суть доктрины — в декларировании принципа взаимного невмешательства стран Америки и Европы во внутренние дела друг друга.
- 1902 — советская детская писательница Валентина Осеева (скончалась 5 июля 1969 года). Известна как автор книг «Динка» и «Динка прощается с детством».
- 1908 — немецкий промышленник Оскар Шиндлер (скончался 9 октября 1974 года). Во время Холокоста он спас порядка 1 200 евреев. Его история легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и фильма «Список Шиндлера».
- 1916 — итальянский предприниматель, основатель компании Automobili Lamborghini Ферруччо Ламборгини (скончался 20 февраля 1993 года).
- 1924 — первый премьер-министр и президент Замбии Кеннет Каунда (скончался 17 июня 2021 года).
- 1926 — американская писательница Харпер Ли (скончалась 19 февраля 2016 года). Известна как автор романа «Убить пересмешника».
- 1937 — президент Ирака в 1979—2003 годах Саддам Хусейн (скончался 30 декабря 2006 года).
- 1939 — татарский певец Рафаэль Ильясов (скончался 9 декабря 2020 года). Учился в Казанском музыкальном училище и на оркестровом факультете государственной консерватории в Казани. Работал на радио Татарстана. Известность получил как исполнитель народных песен. С 1964 года он работал в Комитете по радиовещанию и телевидению при Кабинете министров ТАССР, следил за качеством эстрады.
- 1948 — английский писатель-фантаст Терри Пратчетт (скончался 12 марта 2015 года). Его романы серии «Плоский мир» были переведены на 33 языка и проданы общим количеством более 10 миллионов экземпляров по всему миру.
- 1972 — депутат Казгордумы, директор КДК им. Ленина Зухра Нигматуллина.
- 1974 — испанская киноактриса и модель, обладательница «Оскара» Пенелопа Крус. Играла в фильмах «Фанфан-тюльпан», «Сахара», «Бандитки», «Секс в большом городе 2», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Римские каникулы».
- 1981 — первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.
- 1981 — американская актриса Джессика Альба. Известность ей принесли роли в сериале «Темный ангел», фильмах «Город грехов» , «Фантастическая четверка», «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера».
- 1988 — испанский футболист, чемпион мира и Европы Хуан Мата.
Кто скончался: Михаил Кутузов и Муссолини
- 1813 — русский полководец Михаил Кутузов (родился 16 сентября 1745 года). Был главнокомандующим русской армии во время Отечественной войны 1812 года.
- 1918 — сербский националист Гаврило Принцип (родился 25 июля 1894 года). 28 июня 1914 года застрелил австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны.
- 1920 — русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений Климент Тимирязев (родился 3 июня 1843 года). Первый в России осуществлял опыты с культурой растений в искусственных почвах.
- 1945 — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии Бенито Муссолини (родился 29 июля 1883 года). Возглавлял Италию в 1922—1943 годах, занимая должность премьер-министра.
- 1993 — советская летчица, Герой Советского Союза Валентина Гризодубова (родилась 31 января 1910 года). Установила пять мировых авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полета на самолетах УТ-1, УТ-2 и АИР-12, а также мировой женский рекорд дальности полета. Прошла всю Великую Отечественную войну, совершила более 200 боевых вылетов.
Праздники: День работника скорой помощи и Вербное Воскресенье
- Всемирный день охраны труда. Учрежден Международной организацией труда и отмечается с 2003 года. Памятный день призван напомнить о важности создания и продвижения культуры охраны труда.
- Всемирный день породненных городов. Дата отмечается ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов.
- День работника скорой медицинской помощи. Установлен в 2020 году постановлением правительства России.
- День химической безопасности. Учрежден в России с 1997 года. Поводом послужил пожар на заводе химического оружия «Химпром» в Новочебоксарске: тогда в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ.
- Вербное Воскресенье. Этот христианский праздник отмечается в воскресенье за неделю до Пасхи. Вербное Воскресенье посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. После него начинается Страстная неделя — последняя неделя Великого поста.
События в истории: первый полет космического туриста, патент на кондиционер
- 1503 — прошла битва при Чериньоле. Это первое сражении, в котором победа была одержана благодаря пороховому стрелковому оружию.
- 1563 — в Москве заработала первая в России типография. В этот день Иван Федоров и Петр Мстиславец начали работу над книгой «Апостол», которая была завершена лишь 10 марта 1564 года.
- 1908 — основана Всемирная ассоциация эсперанто.
- 1914 — в США запатентован воздушный кондиционер.
- 1938 — за распространение антисталинской листовки был арестован физик-теоретик, впоследствии лауреат Нобелевской премии по физике Лев Ландау.
- 1950 — постановлением Совета министров СССР создано объединение «Татнефть». В период с 1940 по 1950 год страна испытывала острую потребность в нефти, поэтому было принято решение объединить 24 нефтяные буровые бригады и нефтяные объединения.
- 1953 — арестован генерал-лейтенант авиации, сын Иосифа Сталина Василий Джугашвили. В 1961 году был освобожден и сослан в Казани. Скончался здесь от отравления алкоголем и тромбофлебита, похоронен на Арском кладбище.
- 1961 — казанский летчик-испытатель Георгий Мосолов установил абсолютный рекорд высоты полета, взлетел на самолете МиГ-21Ф на 34 714 метров. Его фотография в гермошлеме обошла газеты и журналы всего мира. К слову, Мосолов был другом Юрия Гагарина.
- 2001 — состоялся полет в космос первого космического туриста. Им стал американский миллионер Деннис Тито, который присоединился к экипажу российского космического корабля «Союз ТМ-32». Обратно на Землю российские космонавты с Деннисом вернулись 6 мая.
- 2020 — премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, которое официально закрепляет за 28 апреля название День работника скорой медицинской помощи.
- 2022 — на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат», столкнувшись с другим воздушным судном. По имеющейся информации, одно из них зацепилось хвостом за второе. На борту упавшего вертолета находились три человека, один из них погиб.
- 2022 — VK объявила о подписании соглашения о покупке сервиса «Яндекс.Новости» и платформы «Яндекс.Дзен».
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал несколько законов: ужесточена ответственность за госизмену — преступникам будет грозить пожизненное заключение; запрещена продажа вейпов несовершеннолетним — нарушителям грозит штраф; за дискредитацию ВС страны и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности, будут лишать приобретенного гражданства.