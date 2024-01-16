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ГИБДД Татарстана: движение на трассе Казань — Челны организовано

18:50, 16.01.2024

Движение на трассе Казань — Челны организовано, сообщили «Реальному времени» в ГИБДД по Татарстану и пресс-службе МЧС России по республике.

«Яндекс.Карты» показывают, что движение на трассе затруднено, участки дороги отмечены красным цветом.

Вечером, в 18 часов, на трассе М-12 растянулась пробка почти на 17 километров. На картах пробка тянется от Нижнесуньского сельского поселения до Красногорского сельского поселения.

На картах отмечены два ДТП, одно из них, судя по комментарию, заняло левый, средний и правый ряды.

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Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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