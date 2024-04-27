Надежность подтверждена: Банк «Аверс» подвел итоги 2023 года

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Сегодня, 27 апреля, в Казани состоялось очередное общее собрание акционеров АО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности банка за 2023 год. В ходе собрания акционеров Банка был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также избран совет директоров Банка «Аверс».

Укрепление позиций на рынке и реорганизация формы собственности

В 2023 году российская банковская система подтвердила свою способность успешно развиваться вопреки противоречивым условиям операционной среды. Несмотря на все сложности, с которыми в последние 12 месяцев сталкивалась отрасль, банковский сектор продолжил демонстрировать высокий уровень устойчивости и способности адаптироваться к изменениям. В непростых условиях операционной среды Банк «Аверс» достойно завершил 2023 год с рекордной прибылью.

В Казани состоялось очередное общее собрание акционеров АО Банк «Аверс». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Банк сумел подтвердить устойчивость выбранной бизнес-модели развития и продемонстрировал рост финансовых показателей, сильную позицию по капиталу и ликвидности и укрепление позиций на рынке. По данным портала banki.ru, Банк «Аверс» входит в 50 крупнейших банков РФ по размеру активов и собственного капитала и на 1 января 2024 года занимает 45-е место по данным показателям.

В прошедшем году Банк продолжил реализацию мероприятий по расширению технологической составляющей в поддержке бизнеса и обслуживании клиентов, а также по повышению показателей операционной надежности перед современными вызовами. В 2023 году реализован ряд проектов в рамках взаимодействия Банка с Системой быстрых платежей Банка России, продолжается расширение перечня услуг, предоставляемых Банком с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и процессинга.

Среди знаковых событий минувшего года — реорганизация Общества с ограниченной ответственностью в форму Акционерного общества.

Надежность подтверждена

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), учитывая хорошие финансовые показатели, сильную позицию по капиталу, а также адекватную позицию по риск-профилю, фондированию и ликвидности, подтвердило в августе 2023 года рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» на уровне A(ru). По рейтингу был установлен стабильный прогноз. В связи с реорганизацией в АО Банк «Аверс» 14 марта 2024 года рейтинг на уровне A(ru) со стабильным прогнозом подтвержден.

Планы развития Банка «Аверс»

Принимая во внимание нестабильность внешней среды, в текущем году Банк «Аверс» продолжит и дальше придерживаться выбранной бизнес-модели, которая в сочетании с богатым опытом позволила Банку за свою историю преодолеть тяжелые кризисы, оставаясь при этом устойчивым и прибыльным.

Аида Волкова: «Мы готовы к новым вызовам и уверены, что справимся с реализацией поставленных перед Банком задач». Реклама АО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 10.01.2024. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы готовы к новым вызовам и уверены, что справимся с реализацией поставленных перед Банком задач, — отметила председатель правления Аида Волкова.

Для развития Банка ключевыми целями продолжат оставаться: сохранение финансовой устойчивости на высоком уровне, совершенствование продуктов и услуг, расширение удаленных каналов обслуживания с обеспечением полной информационной безопасности, а также достижение удовлетворения потребностей клиентов.