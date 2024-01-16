В Минсельхозпроде Татарстана «Реальному времени» опровергли взлом телефона Марата Зяббарова

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Телефон министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова не был взломан. Злоумышленники создали лишь его фейковую страницу, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Напомним, сегодня днем Марат Зяббаров сообщил о том, что его телефон взломали.

— Друзья, взломали мой номер телефона, мошенники получили доступ к мессенджерам и отправляют от моего имени сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог! — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Вчера также сообщалось о взломе телефона вице-премьера Татарстана — министра промышленности и торговли региона Олега Коробченко.

— Взломали мой телефон. В Telegram идет рассылка от моего имени. Никому никаких заданий и просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательны, — предупредил он коллег.

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Максим Кокунин