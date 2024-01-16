Челнинский «Ремдизель» меняет топ-менеджмент «Мотовилихи»

С завершением в конце декабря сделки по выкупу имущества обанкроченного ПАО «Мотовилихинские заводы» меняется структура управления. С 26 января руководство в дочерних предприятиях «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ, гражданский дивизион) и АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ, оборонный дивизион) перейдет к их исполнительным директорам, а сам управляющий директор «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин оставляет посты и уходит из холдинга. «Его последний рабочий день на предприятиях — 25 января. Смена руководителя — инициатива нового владельца «дочек» МЗ — татарского «Ремдизеля», — сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, пост управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы», которое выполняло функции управляющей организации, остается вакантным. Но неизвестно, сохранят ли эту позицию. В пресс-службе «Ремдизеля» и АО «Специальное конструкторское бюро» отказались от комментариев.

По сведениям пермского издания, «Ремдизель» планирует назначить на должность финансового директора двух бывших «дочек» МЗ своего представителя Айдара Валеева. Скорее всего, ему доверят проведение финансового аудита. 43-летний топ-менеджер из Набережных Челнов начинал карьеру в «Ак Барс Металл» на заводе горячего цинкования, которое впоследствии было преобразовано в ООО «Завод металлоконструкций». С апреля прошлого года возглавлял «Казанский Гипронииавиапром» им. Бориса Тихомирова, но в ноябре покинул институт. А оперативное управление двумя дочками перейдет исполнительным директорам — Вадиму Файзрахманову (СКБ) и Юрию Кокину (МГМ), выходцам из Перми. Добавим, что накануне кадровых перестановок на пермских предприятиях «Мотовилихи» побывал гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Напомним, что «Ремдизель» приобрел имущественный комплекс МЗ с публичных торгов за 1,2 млрд рублей. В конце декабря татарстанское предприятие вошло в капитал «Мотовилиха — гражданское машиностроение» и АО «Специальное конструкторское бюро» (занимается разработкой и производством систем вооружения), после чего сразу появились слухи о смене руководства.

Луиза Игнатьева