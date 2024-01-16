На М-5 в Татарстане из-за непогоды ограничат движение всех автомобилей

На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20:40 введут ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Днем ранее движение по трассе ограничили для автобусов и грузового транспорта. Сегодня ограничение продлили.

Такие меры приняты для предотвращения возможных аварийных ситуаций на дорогах Татарстана из-за сложных погодных условий. Ограничения будут действовать до тех пор, пока погода не улучшится.

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Маргарита Головатенко