В Татарстане с 2019 года построено и оборудовано 77 спортивных объектов

За 5 лет в Татарстане в рамках национальных проектов было возведено и оборудовано 77 спортивных объектов. В их число вошли плоскостные сооружения, дворцы спорта и площадки ГТО, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

На сегодняшний день более 62% татарстанцев могут регулярно заниматься физической культурой.

Напомним, в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани проведут капитальный ремонт сразу нескольких спортивных объектов. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 3,2 млрд рублей.

Провести капремонт нужно в следующих местах:

здания «Федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта» (ул. Хади Такташа, 122) — 969,9 млн рублей;

Дворец водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 70) — 912,9 млн рублей;

УСК «Казанская академия тенниса» (Оренбургский тракт, 101) — 830,6 млн рублей;

спорткомплекс «Тулпар» (ул. Рауиса Гареева, 80) — 169,3 млн рублей;

Центр гимнастики (ул. Сыртлановой, 6) — 139,8 млн рублей;

плавательный бассейн «Буревестник» (деревня Универсиады, 33) — 109 млн рублей;

комплекс пляжных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 62а) — 91,9 млн рублей.

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Галия Гарифуллина