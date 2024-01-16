Минпромторг Татарстана: взлом телефона Олега Коробченко не несет угрозы министерству

Взлом телефона вице-премьера Татарстана — министра промышленности и торговли региона Олега Коробченко не несет угрозы для деятельности Минпромторга. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минпромторге республики, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, вчера Коробченко сам сообщил о взломе мобильного устройства в своих социальных сетях:



— Взломали мой телефон. В Telegram идет рассылка от моего имени. Никому никаких заданий и просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательны, — предупредил он коллег.

Уже сегодня стало известно о взломе телефона министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова. Однако затем в министерстве «Реальному времени» рассказали, что злоумышленники лишь создали его фейковую страницу.

Напомним, сегодня днем Марат Зяббаров сообщил о том, что его телефон взломали.

— Друзья, взломали мой номер телефона, мошенники получили доступ к мессенджерам и отправляют от моего имени сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог! — написал он на своей странице во «ВКонтакте».



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Максим Кокунин