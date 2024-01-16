К взятке квартирой добавили фундамент и ворота: за что будут судить ВИП-инспектора стройнадзора Татарстана

Главе подразделения госинспекции вменяют мзду имуществом и услугами трех застройщиков в Пестрецах и Лаишево

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Дело экс-руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора Татарстана Ильнура Самигуллина разрослось до трех эпизодов взяток на общую сумму свыше 3 млн рублей. По данным «Реального времени», на этой неделе обвиняемый должен завершить изучение материалов дела, после чего 12-томное дело поступит в прокуратуру для утверждения обвинения. По версии СК, ФСБ и МВД, сотрудники двух стройфирм безвозмездно потрудились на личной стройке Самигуллина — в обмен за сокрытие недостатков на своих объектах, а третья компания одарила мать Самигуллина новой квартирой по цене вдвое дешевле рыночной. Вину ВИП-инспектор отрицает, попутно оспаривая из СИЗО свое увольнение по утрате доверия.

Самигуллин готовит стратегию и тактику защиты



В уголовном деле обвиняемого в коррупции — 12 томов. Завтра Ильнур Самигуллин должен завершить изучение и этих материалов, и вещественных доказательств. Этот срок ему еще перед Новым годом установил Приволжский райсуд Казани — по ходатайству СК.

— По мнению следствия, обвиняемый явно затягивает ознакомление, хотя как руководитель подразделения Госстройнадзора уже знаком с большинством должностных документов, — аргументировал свое ходатайство следователь по особо важным делам Приволжского отдела Следкома по РТ Михаил Хоровец.

Представитель СК указывал — 7 ноября 2023 года уволенному руководителю подразделения Госстройнадзора предъявили окончательное обвинение по трем эпизодам взяток. Вину Самигуллин не признал и 9 ноября начал знакомиться с делом. Осилил девять томов, осталось всего три.

Среди вещдоков — айфон обвиняемого и документация по тем многоквартирным домам, в «крышевании» строительства которых обвиняют ВИП-инспектора. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемого Екатерина Шибанкова озвучила альтернативное мнение о причинах «затягивания»: «Оперативники приходили к моему клиенту в СИЗО для ознакомления 21 раз, но были дни, когда предоставляли ему всего 20—40 минут, самое большее — 2,5 часа. Полный рабочий день не знакомили ни разу. Так чья здесь вина?..»

Следователь возражал — времени было достаточно, но Самигуллин читал недостаточно эффективно.

«Там ведь не только материалы. А сколько аудиофайлов, с которыми мне нужно ознакомиться?» — вмешался в процесс обсуждения сам экс-чиновник. Вопрос заинтересовал и судью Марата Мулланурова. Он спросил: каков объем тех вещественных доказательств, с которыми вправе ознакомиться обвиняемый, и каков хронометраж аудиозаписей в деле? С ходу ответить следователь не смог, поэтому суд объявил перерыв для получения необходимой информации.

На следующем заседании Михаил Хоровец сообщил — к материалам приобщены три диска с записями длительностью около 2 часов. «При этом интересующая следствие информация представлена в интервале 10—15 минут», — уточнил представитель СК. Далее выяснилось — еще на 11 дисках продублирована часть документов и договоров, уже подшитых в тома дела. Среди вещдоков — айфон обвиняемого и 40 папок с проектной и технической документацией по тем многоквартирным домам, в «крышевании» строительства которых обвиняют ВИП-инспектора.

Представитель Приволжской прокуратуры Чулпан Шаехова просила суд удовлетворить ходатайство СК. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Старший помощник прокурора Приволжского района Чулпан Шаехова просила ходатайство об ограничении срока ознакомления удовлетворить. Сам Самигуллин был против, ссылался, что его и так искусственно ограничили: «Фактически одну треть рабочего времени — 14 дней — я не имел возможности изучать дело, каждый день ждал сотрудников в СИЗО, но ко мне никто не приходил. В остальные дни в среднем процедура ознакомления занимала не более полутора часов».

Обвиняемый в коррупции сослался на сложность дела и попросил воспринимать «процесс согласования позиции с адвокатом и процесс выработки стратегии и тактики защиты как один из этапов ознакомления». При этом относительно вменяемых ему взяток на заседании не сказал ни слова.

Адвокат Екатерина Шибанкова просила отказать в ходатайстве. Суд решил иначе. Правда, предоставил обвиняемому на 6 дней больше, чем просил следователь. Срок этот истекает 18 января.

Услужливые подрядчики и «бетонное» обвинение на 3,3 млн

Поддержать Самигуллина в суд пришли его супруга и мать — владелица той самой двухкомнатной квартиры, которую сотрудники ФСБ и СК считают предметом самой крупной взятки в этом деле.

Напомним, уголовное дело против руководителя Северо-Западного подразделения инспекции Госстройнадзора РТ возбудили 27 февраля 2023 года. В тот же день чиновник был задержан, а позднее Приволжский суд санкционировал его арест. На тот момент его обвиняли в получении лишь одной взятки, но в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В марте и августе в дело добавили обвинения в получении двух взяток в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Оба «новых» эпизода следствие датирует 2018 годом. Именно тогда куратор строек занимался возведением собственного домика в Лаишево и, по версии следствия, привлекал к этому тех, кого курировал.

Следователь Михаил Хоровец предъявил ВИП-инспектору Госстройнадзора обвинение по трем эпизодам взяток. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Заметим, Северо-Западный орган инспекции Госстройнадзора РТ осуществляет надзор за строительством и капремонтом в 10 районах Татарстана: Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Кукморском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Тюлячинском. В уголовном деле фигурируют лишь два.

Эпизод 1. «Забетонировали» на 382 тысячи рублей : Самигуллина обвиняют в получении взятки услугами от одного из субподрядчиков строительства многоквартирных домов в ЖК «Южный парк» Лаишевского района Татарстана. Услуги, как полагают силовики, заключались в укладке брусчатки и бетонного основания под гараж и будущий дом на участке ВИП-инспектора — за помощь в сокрытии недостатков работы «субчика» на строительстве ЖК, в том числе — от генподрядчика, и непривлечение к административной ответственности. Коррупционные услуги эксперты оценили в сумму не меньше 382 тысяч рублей.

: Самигуллина обвиняют в получении взятки услугами от одного из субподрядчиков строительства многоквартирных домов в ЖК «Южный парк» Лаишевского района Татарстана. Услуги, как полагают силовики, заключались в укладке брусчатки и бетонного основания под гараж и будущий дом на участке ВИП-инспектора — за помощь в сокрытии недостатков работы «субчика» на строительстве ЖК, в том числе — от генподрядчика, и непривлечение к административной ответственности. Коррупционные услуги эксперты оценили в сумму не меньше 382 тысяч рублей. Эпизод 2. «Помощь» от застройщика «Новых Куюков» на 163 тысячи : Вторую взятку Самигуллин, по версии СК, получил также услугами по благоустройству своего дома — ему безвозмездно проложили бетонные лотки вдоль забора для отвода воды с участка и поставили металлические ворота на въезд. В данном случае роль взяткодателя приписывают директору фирмы-застройщика четырех пятиэтажек в Пестречинском районе, который был заинтересован в отсутствии препятствий к скорейшему вводу объектов в эксплуатацию. По данным источников «Реального времени», речь идет о ЖК «Новые Куюки».

: Вторую взятку Самигуллин, по версии СК, получил также услугами по благоустройству своего дома — ему безвозмездно проложили бетонные лотки вдоль забора для отвода воды с участка и поставили металлические ворота на въезд. В данном случае роль взяткодателя приписывают директору фирмы-застройщика четырех пятиэтажек в Пестречинском районе, который был заинтересован в отсутствии препятствий к скорейшему вводу объектов в эксплуатацию. По данным источников «Реального времени», речь идет о ЖК «Новые Куюки». Эпизод 3. Квартира для мамы за полцены: В качестве третьей взятки в деле ВИП-инспектора фигурируют 58 квадратных метров — двухкомнатная квартира на 16-м этаже дома в ЖК «Счастливый», приобретенная матерью обвиняемого по договору долевого строительства в январе 2022 года. По договору дольщица выплатила застройщику 2,5 млн рублей, то есть 43 тысячи за каждый квадрат, тогда как, по данным следствия, минимальная цена за квадрат на тот момент составляла 91 тысячу рублей, а максимальная — 177. Ориентируясь на нижний порог, силовики предъявили Самигуллину взятку квартирой с занижением стоимости покупки не менее чем на 2,8 млн рублей за содействие в сокрытии допущенных при строительстве ЖК недостатков для беспрепятственного и скорейшего ввода объекта в эксплуатацию.

Ни один из эпизодов Ильнур Самигуллин не признает, но комментировать свою позицию пока отказывается. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как уверяют источники «Реального времени», все фирмы-взяткодатели признали свою вину и дали показания против представителя Госстройнадзора. При этом, не дожидаясь финала следствия, прокуратура Татарстана добилась судебного штрафа в 10 млн рублей для ООО «Специализированный застройщик «Мирострой» — за ту самую «мамину» квартиру с дисконтом. В рамках дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).



При этом ни один из эпизодов Ильнур Самигуллин не признает, но комментировать свою позицию пока отказывается. Его адвокат Екатерина Шибанкова в разговоре с журналистом «Реального времени» также воздержалась от выражения развернутой позиции, однако заметила — на каждой из упомянутых в обвинении строек ЖК сотрудники Госстройнадзора выявляли нарушения и составляли соответствующие административные материалы.

По данным источников «Реального времени», речь идет лишь о предписаниях, а не о чувствительных для застройщика штрафах за недочеты при строительстве. При этом силовики в ходе следствия не выявили нарушений, которые представляют угрозу для новоселов.

В ближайшие две недели уголовное дело может быть направлено в прокуратуру Приволжского района Казани для утверждения обвинительного заключения. Не исключено, что уже в конце февраля — начале марта обвиняемый ВИП-инспектор предстанет перед судом.

В данный момент Ильнур Самигуллин из СИЗО участвует в гражданском судебном процессе — пытается убедить Фемиду, что из Госстройнадзора его уволили незаконно.

Арестант требует восстановления в должности

В Госстройнадзоре РТ обвиняемый отработал 15 лет, из них 13 — на посту руководителя Северо-Западного подразделения. После его водворения в СИЗО работодатель назначил проверку, как соблюдались Самигуллиным требования к служебному поведению, и 24 апреля 2023-го уволил его с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

Основанием стал вывод проверяющих — ситуация с покупкой квартиры у застройщика, на поднадзорном Самигуллину объекте, была в чистом виде конфликтом интересов. И по закону он должен был сообщить начальству «о возникновении личной заинтересованности, которая может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей», однако не сделал этого. Между тем уведомление работодателя — одна из форм урегулирования возникшего конфликта интересов.

В ходе такого урегулирования могли быть приняты разные решения — к примеру, о передаче надзора за строительством ЖК другому сотруднику и переоценке всех ранее принятых Самигуллиным решений по данному объекту. Технически комиссия Госстройнадзора могла прийти к выводу, что «мамина квартира» с дисконтом и работа Самигуллина друг с другом никак не связаны, и оставить все как есть. И в этом случае вопросов к госслужащему бы не было. Но ныне обвиняемый делиться информацией с начальством не стал.

В иске Самигуллин указал, что договор долевого участия его мать заключала самостоятельно, он его не подписывал и сведениями о его существенных условиях, включая цену, не обладал. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В ходе служебной проверки он из СИЗО подтвердил лишь сам факт покупки квартиры своей матерью. В свою очередь, застройщик «Мирострой» довел до проверяющих из Госстройнадзора информацию, что сделка заключалась с дисконтом, по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр.



В своем иске в Вахитовский суд Казани Самигуллин потребовал признать увольнение незаконным и восстановить его в должности. В частности, указал, что договор долевого участия его мать заключала самостоятельно, а он лично данный документ не подписывал и сведениями о его существенных условиях — в том числе о цене — не обладал.

«Законодатель не обязывает госслужащих собирать информацию у совершеннолетних родственников о совершении ими гражданско-правовых сделок, анализировать их в части соответствия рыночным реалиям с целью последующего информирования об этом работодателя», — указывала представитель истца Екатерина Шибанкова, отрицая и наличие у Самигуллина какой-либо личной заинтересованности, которая могла бы повлиять на его объективность в отношении «Миростроя». Довод о занижении цены договора и совершении ответных действий Самигуллиным защита адвокат называла лишь «мнением следственных органов», которое нельзя считать доказанным до вступления приговора в силу.

Самигуллин уже пополнил федеральный реестр уволенных по утрате доверия. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Прокуратура на заседании поддержала представителя ответчика. Суд под председательством судьи Яны Малковой также пришел к выводу: госслужащий Самигуллин промолчал о конфликте интересов в нарушение закона и комиссия Госстройнадзора приняла обоснованное решение о его дисциплинарном наказании в виде увольнения.

Дополнительным основанием для отказа в иске судья указала пропуск истцом месячного срока для обжалования — приказ об увольнении был подписан в апреле, а заявление в суд поступило в июне. Отказное решение по нему вынесли 4 августа 2023 года. 20 ноября с ним согласился Верховный суд Татарстана, так что теперь уволенный и его адвокат оспаривают решение работодателя в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Ну а пока Самигуллин пополнил федеральный реестр уволенных по утрате доверия чиновников и теперь ждет суда по обвинениям в трех взятках.