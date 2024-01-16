Материнский капитал на первого и второго ребенка будет проиндексирован с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года материнский капитал на первого ребенка будет увеличен до 630,4 тысячи рублей. Если родители уже получили выплату на первого ребенка, то при рождении второго им будет дополнительно выплачено 202,6 тысячи рублей.

Для второго ребенка материнский капитал составит 833 тысячи рублей, сообщает правительство России.

Индексация материнского капитала является частью социальной политики государства, направленной на поддержку семей и стимулирование рождаемости.

Если вы задумываетесь о получении материнского капитала, важно знать, что эти средства можно использовать только на определенные цели, такие как улучшение жилищных условий, образование детей или формирование накопительной части пенсии матери. Также стоит учесть, что процедура получения материнского капитала имеет свои особенности и требования, которые необходимо соблюдать.

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