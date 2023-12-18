Итоги дня: Путин — первый кандидат в президенты, задержание главы МЧС Самары, потепление до +4 °С в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 18 декабря:
- Президент России Владимир Путин первым подал в ЦИК документы, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Центризбирком принял его документы.
- Владимир Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий. Он рассчитывает побывать в нем в рамках участия в саммите БРИКС, который в 2024-м примет столица Татарстана.
- В Кремле заявили, что меры по стабилизации цен на куриные яйца в России, которые приняли правительство и Минсельхоз, увенчались успехом. Властям удалось обнулить пошлины и провести оперативные контакты по импорту яиц. Процесс заметно ускорился после прямой линии с президентом страны.
- Стенд Татарстана на международной выставке-форуме «Россия» посетили главы правительств стран СНГ, которым презентовали экономический и промышленный потенциал региона. На площадке их встретил Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени»
- В Казани суд санкционировал заочный арест для 36-летнего Максима Пузанова по делу ОПС «Тукаевские». МВД Татарстана объявило его в международный розыск, заочно обвинив в вымогательстве в составе организованной группы и участии в преступном сообществе.
- В Вахитовском суде Казани намечено выступление с последним словом обвиняемых по делу о «колясочной» афере на 14,5 млн рублей. В прениях для бывшего зама управляющего отделением Фонда соцстраха в Татарстане Камиля Фатыхова гособвинитель запросил 8 лет колонии общего режима за мошенничество и попытку такового.
- Писателя Георгия Чхартишвили* (Бориса Акунина*) внесли в перечень террористов и экстремистов. В отношении писателя возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России.
- Начальника главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко задержали, заподозрив в покровительстве за деньги фирмам в сфере пожарной безопасности. Следствие считает, что он получил от них взятки на сумму свыше 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
- Госсовет Татарстана принял поправки в республиканский закон «О границах районов в городе Казани». В границы города включают территорию похоронного комплекса «Курган», спортивного комплекса «Динамо» и «Научного городка», которые уже являются частью столицы республики.
- В Казани главный корпус КФУ на улице Кремлевской отреставрируют. На стенах здания, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина», появились трещины.
- Комитет по охране культурного наследия Татарстана выдал положительное заключение на восстановление «Здания Алафузовского театра», где располагалась арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Здание сгорело в июне 2022 года.
- Проект нового парка аттракционов в Казани, который собираются построить в Ново-Савиновском районе рядом с парком Победы, получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.
- Госсовет Татарстана принял законопроект, который запрещает несовершеннолетним находиться в помещениях, где разрешены табак и кальян. Депутаты поддержали инициативу нового прокурора республики Альберта Суяргулова.
- В Татарстане в предпоследнюю неделю декабря ожидается потепление до +4 градусов, дожди, мокрый снег и сильный ветер. Температуры воздуха поднимутся выше ноля градусов уже 19 декабря.
- Главную елку столицы Татарстана у Центра семьи «Казан» торжественно откроют 23 декабря. Запланировано интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи. Всего в новогодние праздники в 26 общественных пространствах города проведут 161 мероприятие.
- Оперативную группу МЧС России выведут с территории Египта. Всего с 3 ноября на территорию страны удалось доставить 1 124 человека, включая 470 детей. В Каире ожидает отправки последняя группа российских граждан — еще 73 человека.
- Владимир Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу расскажет об итогах деятельности российских Вооруженных сил за 2023 год. Также будут обсуждены задачи на ближайшее будущее.
- Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выиграл на президентских выборах. За него проголосовало 89,6% избирателей. В голосовании участвовали почти 70% из более 67 млн избирателей, имевших право голоса. Явка составила 66,8%.
- Портал «Грамота.ру» назвал словом 2023 года «нейросеть». Выбор сделан на основе сбалансированных критериев — анализа больших данных, частотности запросов и оценки ведущих экспертов.
- Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В список включили ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод и Авиационный комплекс им. Ильюшина.
- Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост. Он уйдет с должности в январе 2024 года.
- Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев напишет книгу о «бабских конторах» — криминальных группировках, состоящих из женщин. Писатель объяснил, что давно планировал написать на эту тему, но воплотить идею в жизнь не мог по причине того, что женщины неохотно говорили о своем криминальном прошлом.
Ключевые события 663-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении отражены десять атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около н.п. Синьковка, Лиман Первый и Терны в Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении отражена атака 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино (ЛНР).
- На Донецком направлении отражены девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ около н.п. Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка (ДНР).
- На Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Новомихайловки (ДНР). На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки.
- На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины около Серебрянки (ДНР), а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.
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Илина Хакимова
Справка
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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