Владимир Путин посетит Казанский техникум информационных технологий и связи

Фото: взято realnoevremya.ru из сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий и связи в рамках участия в саммите БРИКС. Об этом он сказал на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».



Посетить учреждение главу государства попросила ученица техникума. Российский президент принял ее приглашение.

— Если это будет проходить как раз там, где вы учитесь, то я точно там буду. Потому что Россия — хозяйка же саммита. Поэтому я с удовольствием принимаю ваше приглашение, — сказал он.

Напомним, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре следующего года.

Впервые в Казань в качестве президента Владимир Путин приехал 23 июня 2000 года. О том, как прошел исторический визит, какое он имел значение для республики и что больше всего запомнилось свидетелям знаменательного события, — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов